Crvena zvezda na penale uzela Kup Srbije: Poslije tuča, drame i penala Mateuš donio pehar

Goran Arbutina
Crveno-bijeli boljim izvođenjem penal stigli do trofeja Kupa Srbije i duple krune.

Crvena zvezda poslije penala osvojila Kup Srbije Izvor: MN Press

Crvena zvezda je osvojila Kup Srbije! Poslije 2:2 u regularnom dijelu igre nije bilo golova u produžetku, a zatim se otišlo na penale. Sa jedne strane promašio je Mladenović, sa druge Vladimir Lučić da bi na kraju jako loše izveden penal Džona Merija presudio i crveno-bijeli su uzeli trofej.

Sve je počelo golom Vojvodine u drugom minutu meča kada je Njegoš Petrović centrirao iz kornera, a Kornel Suč je pogodio glavom. Odmah je Zvezda probala da se vrati, ali je Kornel Suč spriječio šut u zadnji čas. Marko Arnautović je u 18. minutu promašio zicer za izjednačenje.

Nakon toga je Vojvodina zamalo dala autogol, ali je u 35. minutu uslijedio potpuni šok kada je Milutin Vidosavljević pogodio nakon kontranapada za 2:0. Do poluvremena je dala sve Zvezda da izjednači, ali nije uspjela.

Na startu drugog poluvremena vidjeli smo novi prekid zbog ubacivanja baklji i dimnih bombi na teren, a zatim je u 54. minutu Marko Arnautović smanjo na 2:1 poslije centaršuta sa strane. Od tada je krenula opsada gola Vojvodine, ali je Dragan Rosić uspjevao da sačuva mrežu. Ipak u 96. minutu uspio je Rodrigao da izjednači i uvede meč u produžetak.

U prvom produžetku je Sukačev imao šansu da postigne gol za vođstvo svog tima, ali nije pogodio, a ni u drugom produžetku nije bilo golova pa smo otišli na penale i na kraju je Mateuš Magaljaeš odbranio udarac Džona Merija u šestoj seriji za pobjedu i trofej koji ide za Beograd.

