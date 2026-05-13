Haos pred finale kupa Srbije: Žestoka tuča navijača Zvezde i policije ispred stadiona, a onda i na tribini!

Dio navijača Crvene zvezde sukobio se ispred stadiona "Lagator" sa policijom pred početak finala Kupa Srbije sa Vojvodinom. Meč je na kraju kasnio više od pola sata.

Finale Kupa Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine kasnilo je više od pola sata zbog nereda koji su u Loznici pokvarili utisak. Nereda je bilo kako na stadionu gde su se navijači Crvene zvezde sukobili sa policijom, tako i ispred "Lagatora".

Ispred stadiona smo vidjeli sukob navijača beogradskog kluba sa policijom i žandarmerijom. Čuli su se čak i u prenosu topovski udari, a iako je na tribini bilo koškanja, djeluje da je ispred stadiona bilo većih nereda.

Vidjelo se mnogo dima, mnogo policije i navijača u sukobu. Pogledajte nemile scene ispred stadiona u Loznici:

Do žestoke tuče između navijača crveno-bijelih i policije došlo je i na tribini, a ima i povrijeđenih prenosi "Kurir".

"Po svemu sudeći deblji kraj izvukle su pristalice Zvezde, nekoliko navijača zatražilo je medicinsku pomoć. Hitna pomoć je brzo intervenisala, navijači su na nosilima odvezeni sa stadiona", navodi se u tekstu.

Meč je na kraju počeo sa 35 minuta kašnjenja, a odmah na početku Vojvodina je povela golom Kornela Suča. Nakonjg toga smo vidjeli i koškanje igrača na terenu, nastavile su se tenzije i među fudbalerima.