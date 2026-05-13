Kiks Erakovića u finalu Kupa: Ovako je Vojvodina povela sa 2:0 protiv Zvezde

Vojvodina u finalu Kupa Srbije vodi sa 2:0 protiv Crvene zvezde u prvom poluvremenu.

Izvor: MN PRESS

Vojvodina je došla do dva gola prednosti protiv Crvene zvezde u finalu Kupa Srbije. Poslije pogotka u drugom minutu uslijedio je drugi u 35. minutu poslije velikog kiksa Strahinje Erakovića.

Iskusni štoper Zvezde nije uspio da izbije loptu, prošla mu je kroz noge, sve to pratio je Milutin Vidosavljević koji se namjestio na lijevu nogu i matirao Mateuša i tako duplirao prednost svog tima u Loznici.

Dosta tenzije na utakmici, došlo je i do tuče navijača i policije prije početka i zbog toga je meč kasnio oko pola sata.