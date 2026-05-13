Šok za Crvenu zvezdu u finalu Kupa: Pogledajte gol Vojvodine u drugom minutu

Vojvodina je već u drugom minutu povela protiv Crvene zvezde u finalu Kupa Srbije preko Suča koji je pogodio iz kornera.
Crvena zvezda i Vojvodina bore se za pehar u finalu Kupa Srbije. Meč je kasnio oko pola sata zbog nereda oko stadiona, pa na samom stadionu. A, onda je ekipa Dejana Stankovića doživjela i potpuni šok.
Već u drugom minutu je Vojvodina došla do vođstva. I to posle kornera. Njegoš Petrović je izveo korner, Kornel Suč je ostao potpuno sam u blizini prve stative i glavom je matirao Mateuša.
Uslijedilo je veliko slavlje ekipe Miroslava Tanjge i očekuje se da će pogodak da "otvori" dodatno meč.
