Šok za Crvenu zvezdu u finalu Kupa: Pogledajte gol Vojvodine u drugom minutu

Goran Arbutina
Vojvodina je već u drugom minutu povela protiv Crvene zvezde u finalu Kupa Srbije preko Suča koji je pogodio iz kornera.

Vojvodina povela protiv Zvezde u drugom minutu finala Kupa Srbije Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda i Vojvodina bore se za pehar u finalu Kupa Srbije. Meč je kasnio oko pola sata zbog nereda oko stadiona, pa na samom stadionu. A, onda je ekipa Dejana Stankovića doživjela i potpuni šok.

Već u drugom minutu je Vojvodina došla do vođstva. I to posle kornera. Njegoš Petrović je izveo korner, Kornel Suč je ostao potpuno sam u blizini prve stative i glavom je matirao Mateuša.

Gol Vojvodine protiv Crvene zvezde
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Uslijedilo je veliko slavlje ekipe Miroslava Tanjge i očekuje se da će pogodak da "otvori" dodatno meč.

