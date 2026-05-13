Igrači Veleža i Zrinjskog ponovo na terenu, "plemići" vode i blizu su osvajanja Kupa BIH!

Zrinjski vodi protiv Veleža u revanšu finala Kupa BIH koji je bio prekinut nakon ubacivanja pirotehnike na teren direktno među igrače.

Fudbaleri Zrinjskog na pragu su osvajanja Kupa BIH.

Nakon pobjede 1:0 u prvom meču finala odigranom na stadionu Pod Bijelim brijegom „plemići“ istim rezultatom vode u revanšu, koji je bio prekinut nakon nešto više od sat vremena igre.

Irfan Peljto povukao je igrače sa terena nakon ubacivanja pirotehnike na teren direktno među igrače.

Eksplodirala je petarda ili slična naprava između Memije i Bilbije koji su ostali na travi.

Ukazana im je medicinska pomoć, a Peljto je u međuvremenu povukao sve igrače ka svlačionicama i neizvjesno je da li će meč biti nastavljen.

Prije ove situacije navijači Veleža gađali su i golmana Zrinjskog Gorana Karačića, pa je i njemu bila ukazivana pomoć nakon što je pirotehnička naprava eksplodirala u golu iza njega. Nakon ponovljenog incidenta Peljto je odlučio da se meč prekida, a on je nastavljen uz upozorenje da ukoliko bude ubačena još jedna petarda meč će definitivno biti završen.

ZRINJSKI IMA PREDNOST ZAHVALJUJUĆI KARIĆU

Junak finala Kupa BIH je Nemanja Bilbija koji je nakon gola u prvom meču, postigao pogodak i u revanšu.

Jednom se zatresla mreža, ali i dva puta prečka, međutim, prvih 45 minuta obilježila je katastrofalna greška golmana Karića koja je donijela prednost Zrinjskom.

Golman Veleža u četvrtom minutu utakmice oklijevao je sa ispucavanjem nakon vraćene lopte, Nemanja Bilbija napravio je pritisak, a onda ga je Karić napucao i lopta je završila u mreži – 0:1.

Uslijedio je pritisak Veleža a Šerbečić je pet minuta kasnije šutirao glavom poslije slobodnog udarca, ali poslao je loptu pored gola.

U 26. minutu mala nesigurnost Karačića koji nije najbolje izašao na centaršut, prvo se sudario sa saigračem, a onda morao da interveniše ispred napadača Veleža i loptu je rukom dirao van svog šesnaesterca. Irfan Peljto dosudio je slobodan udarac i dao mu karton, a Šarić je iz ovog slobodnjaka zatresao prečku.

Dobru priliku u 33. minutu imao je Đurić kada je povukao sa svoje polovine, a onda odlučio da sam sve završi udarcem sa nekih 18-19 metara, ipak je to završilo pored gola.

Duel na stadionu Rođeni, pa i pitanje osvajača Kupa BIH, moglo je da bude definitivno riješeno u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena. Nakon akcije Zrinjskog i ne baš najbolje reakcije odbrane Abramović je stigao do lopte i namjestio se, dobro je šutirao ali je i on pogodio prečku i ostalo je 1:0 za Zrinjski nakon prvih 45 minuta.

