Osvajač Kupa BiH dobija veliku evropsku povlasticu? Zrinjski i Velež zavise od Frajburga!

Mostarski rivali Velež i Zrinjski se bore za pehar Kupa Bosne i Hercegovine, ali i za znatno povoljniji položaj u narednoj sezoni Konferencijske lige.

Uobičajeno, osvajač Kupa BiH ulazi u Konferencijsku ligu od drugog kola kvalifikacija, što podrazumijeva tri runde (drugo, treće kolo i plej-of) za plasman u grupnu fazu.

Međutim, ove sezone postoji realna mogućnost da pobjednik Kupa BiH preskoči dvije runde i direktno ode u baraž za plasman u grupnu fazu Konferencijske lige. U tom slučaju bi mu za ulazak u glavnu fazu takmičenja bio potreban samo jedan dvomeč.

Do ovog povoljnog scenarija za "rođene" ili "plemiće" neophodno je da njemački Frajburg osvoji Ligu Evrope i istovremeno završi na sedmom mjestu u Bundesligi.

Nijemci igraju u finalu protiv engleske Aston Vile, pa će pristalice oba mostarska kluba navijati za izabranike Julijana Šustera u duelu sa klubom iz Birmingema.

Ako se to desi, a Frajburg ostane sedmi u prvenstvu Njemačke (do kraja ima još jedno kolo, a za potvrdu im treba još jedan bod, prim-aut), pomjeriće se za jedno mjesto iznad prema UEFA koeficijentu, a pozicija niže bi pripala pobjedniku Kupa BiH što bi znatno olakšalo put ka Konferencijskoj ligi.

U prvoj utakmici finala Kupa BiH, Zrinjski je na stadionu "Pod Bijelim brijegom" slavio protiv Veleža (1:0) golom Nemanje Bilbije, a revanš na stadionu u Vrapčićima je naredne srijede.

Mostarski timovi će poslije tog duela s velikim interesovanjem pratiti ishod finala Lige Evrope 20. maja u Istanbulu jer im direktno zavisi težina evropskog puta naredne sezone.

