Bilbija riješio prvi derbi Mostara u finalu Kupa BiH: "Plemići" u "Vrapčiće" nose gol prednosti

Samo jedan gol viđen je u prvom susretu finala Kupa BiH u Mostaru.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

U finalu Kupa Bosne i Hercegovine sastaju se mostarski rivali Zrinjski i Velež, a prvi duel ovog dvomeča odlučio je Nemanja Bilbija, strijelac jedinog gola na stadionu "Pod Bijelim brijegom".

ZRINJSKI - VELEŽ 1:0 (1:0)

/Bilbija 37/

Na stadionu "Pod Bijelim brijegom" nije viđeno mnogo uzbuđenja u prvom poluvremenu. Najbolju priliku "rođeni" su imali u 21. minutu, kada je golman domaćih Karačić odbranio dobar šut Milaka.

Nakon prvog dijela prvog poluvremena, koje je pripalo Veležu, u nastavku je Zrinjski bio konkretniji, a lijepu priliku za vođstvo u 35. minutu imao je Ćuže. Ipak, Šerbečić je intervenisao i otklonio opasnost.

To kao da je bila najava vodećeg gola Zrinjskog. U 37. minutu Bilbija je ispratio centaršut sa strane i iz peterca, neometan, pospremio loptu u mrežu rivala. Asistent je bio Ćuže.

Tvrd meč i u nastavku, bez mnogo prilika, ali sa brojnim duelima na sredini terena i između dva šesnaesterca. Sudija Sivac iz Sarajeva imao je pune ruke posla, podijelio je ukupno pet žutih kartona, tri za Zrinjski i dva za Velež.

Tek u 74. minutu viđena je koliko-toliko dobra prilika za promjenu rezultata, ali je nakon dodavanja Bilbije izblokiran Savić. Takođe, Dujmović je pokušao glavom u 89. minutu, lopta je okrznula stativu i završila u gol-autu.

Bilo je to sve u drugih 45 minuta, pa se rezultat nije promijenio. Zrinjski tako nosi gol prednosti u "Vrapčiće", gdje će naredne srijede, takođe od 18 časova, biti odigran revanš na stadionu stadionu "Rođeni".