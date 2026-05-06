Bilbija riješio prvi derbi Mostara u finalu Kupa BiH: "Plemići" u "Vrapčiće" nose gol prednosti

Samo jedan gol viđen je u prvom susretu finala Kupa BiH u Mostaru.
U finalu Kupa Bosne i Hercegovine sastaju se mostarski rivali Zrinjski i Velež, a prvi duel ovog dvomeča odlučio je Nemanja Bilbija, strijelac jedinog gola na stadionu "Pod Bijelim brijegom".
- ZRINJSKI - VELEŽ 1:0 (1:0)
/Bilbija 37/
Na stadionu "Pod Bijelim brijegom" nije viđeno mnogo uzbuđenja u prvom poluvremenu. Najbolju priliku "rođeni" su imali u 21. minutu, kada je golman domaćih Karačić odbranio dobar šut Milaka.
Nakon prvog dijela prvog poluvremena, koje je pripalo Veležu, u nastavku je Zrinjski bio konkretniji, a lijepu priliku za vođstvo u 35. minutu imao je Ćuže. Ipak, Šerbečić je intervenisao i otklonio opasnost.
To kao da je bila najava vodećeg gola Zrinjskog. U 37. minutu Bilbija je ispratio centaršut sa strane i iz peterca, neometan, pospremio loptu u mrežu rivala. Asistent je bio Ćuže.
Tvrd meč i u nastavku, bez mnogo prilika, ali sa brojnim duelima na sredini terena i između dva šesnaesterca. Sudija Sivac iz Sarajeva imao je pune ruke posla, podijelio je ukupno pet žutih kartona, tri za Zrinjski i dva za Velež.
Tek u 74. minutu viđena je koliko-toliko dobra prilika za promjenu rezultata, ali je nakon dodavanja Bilbije izblokiran Savić. Takođe, Dujmović je pokušao glavom u 89. minutu, lopta je okrznula stativu i završila u gol-autu.
Bilo je to sve u drugih 45 minuta, pa se rezultat nije promijenio. Zrinjski tako nosi gol prednosti u "Vrapčiće", gdje će naredne srijede, takođe od 18 časova, biti odigran revanš na stadionu stadionu "Rođeni".
- ZRINJSKI: Karačić, Barišić, Lagumdžija (46. Savić), Mikić (57. Šakota), Mamić, Ilić (57. Ćavar), Ćuže (65. Abramović), Đurasek (77. Ivančić), Memija, Dujmović, Bilbija. Trener: Igor Štimac.
- VELEŽ: Karić, Šerbečić, Abdulah, Hrkać, Spahić (84. Dogan), Šarić, Duranović (46. Đurić), Pidro (52. Šturm), Salčin (46. Nukić), Babić, Milak (83. Mešić). Trener: Ibro Rahimić.