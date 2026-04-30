Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Trener Veleža Ibro Rahimić: Fokus na pobjedu protiv Radnika, pa finale Kupa BiH sa Zrinjskim

Nebojša Šatara
Trener Veleža Ibro Rahimić izjavio je da njegova ekipa ide utakmicu po utakmicu s jasnim ciljem - plasman u Evropu, bilo preko Premijer lige Bosne i Hercegovine ili osvajanjem Kupa BiH.

DSC_7143.JPG Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Uoči susreta 32. kola u petak (20.30) protiv Radnika iz Bijeljine, Rahimić je istakao da "rođeni ulaze u meč s velikim samopouzdanjem.

"Stalno idemo s tim ciljem, da dođemo do glavnog cilja - da se plasiramo u Evropu, bilo preko kupa, bilo kroz prvenstvo. Radnik je čvrsta ekipa koja igra na rezultat. U posljednje četiri utakmice jako dobro stojimo i mislim da ćemo sutra odigrati jako dobro i na kraju slaviti", rekao je Rahimić.

Šef struke mostarskog tima osvrnuo se i na prethodnu utakmicu protiv Željezničara na "Grbavici", gdje je prvo poluvrijeme bilo odlično, ali je u drugom dijelu ekipa djelovala umorno.

"Igrači su sigurno bili umorni, zato sam im dao malo više od dva dana odmora. Na prvom treningu sam osjetio veće osvježenje i da su igrači bolje i više trčali", dodao je Rahimić.

Kad je u pitanju igrački kadar, Rahimić je potvrdio da zbog povrede neće moći računati na Miću Kuzmanovića, koji je protiv Želje istegnuo tetivu. Protiv Radnika sigurno neće igrati, a njegov status za finale Kupa biće poznato nakon sutrašnje utakmice.

"Najvažnije je da pobijedimo Radnik, pa ćemo se onda okrenuti utakmici protiv Zrinjskog u finalu Kupa. Volim da idemo od utakmice do utakmice. Sutra igramo, igrači će u nedjelju imati slobodan dan, a od ponedjeljka krećemo sa pripremama za Zrinjski", zaključio je Rahimić.

Utakmica između Veleža i Radnika igra se u petak s početkom u 20.30 a sudiće je Mario Pejić iz Gruda.




(MONDO)

