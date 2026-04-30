Zrinjski dočekuje Željezničar, a misli na finale Kupa BiH: Sezonu moramo završiti sa trofejom protiv najljućeg rivala

Još uvijek aktuelni šampion igra prvenstveni meč protiv sarajevskog Željezničara (petak, 20.30), koji će biti idealna prilika za pripremu duela sa gradskim rivalom Veležom u finalu Kupa BiH.

Iako teoretski još uvijek može da odbrani titulu osvojenu prošle godine, Zrinjski se očigledno "zasitio" trke sa Borcem. Banjalučani su nadomak osvajanja Premijer lige BiH, pa samim tim u redovima Mostaraca više pažnje pridaju dvomeču finala Kupa BiH protiv Veleža.

Tim Igora Štimca ugostiće prvog dana maja ekipu Željezničara (20.30), a u najavi susreta Štimac je, između redova, najavio i vjerovatno kombinovan sastav, sa ciljem da odmori pojedine igrače za srijedu i gradski derbi.

"Liga je kraća nego prošle godine, tako da je praktično svaka druga utakmica derbi. Ovo je još jedna prilika za potvrđivanje, izazov igračima, svakako, ali utakmica koja poziva na oprez s obzirom na vrijeme koje neće biti ugodno, znajući da nas u srijedu očekuje prva utakmica finala Kupa BiH. Moramo biti pametni i mudri, nastojati sa energijom koju imamo doći do pobjede i na najbolji način se pripremiti za srijedu", jasan je trener "plemića".

Savo Milošević preporodio je Željezničar, koji sada igra mnogo konkretnije nego što je to bio slučaj u većem dijelu sezone.

"Bitno su podigli nivo igre. Kroz analizu se kristalno jasno da vidjeti da su stabilizovali odbranu, da primaju mnogo manje golova nego prije, da kreiraju više prilika. Čeka nas težak, zahtjevan susret, ali imamo kapacitet za osvojiti bodove."

Borac je praktično pred promocijom, približilo se Sarajevo, tako da Zrinjskom u prvenstvu ostaje borba za drugu poziciju. Trenutno su Mostarci pet koraka ispred Sarajlija.

"Pet bodova je jedna ozbiljna prednost. S obzirom na ono što imamo do kraja sezone, vjerujem da ćemo održati to, pa i povećati koji bod tu prednost. Međutim, krucijalno za nas je borba u Kupu, gdje moramo završiti sezonu sa još jednim trofejom protiv najljućeg rivala. To je ono na šta smo fokusirani."

Zrinjski je ove sezone osvojio Superkup, a hrvatski stručnjak nada se da će takmičarska godina biti zaključena još jednim peharom.

"Utakmica sa Željezničarom u dobrom dijelu biće priprema za Velež. Počela je već u Širokom Brijegu, gdje smo odigrali prilično kvalitetno, izuzev dvije greške koje su naš koštale dva gola, u utakmici koju smo odigrali više nego solidno, kreirali prilike iz akcija koje smo trenirali, ali realizacija je izostala i onda bivaš kažnjen. Moramo se fokusirati i biti nemilosrdniji pred protivničkim golom. To nismo bili u Širokom Brijegu i zato je izostala pobjeda", zaključio je Štimac.

Podsjetimo, ukoliko Željezničar slavi u Mostaru, Borac će i matematički osigurati novi naslov prvaka, četvrti put u istoriji.

Prvi mostarski derbi u finalu Kupa BiH biće odigran na stadionu "Rođeni" u Vrapčićima 6. maja s početkom u 18 časova, dok je revanš "Pod Bijelim brijegom" zakazan sedam dana kasnije u istom tereminu.

PREMIJER LIGA BIH - 32. KOLO:

Petak:

Zrinjski - Željezničar (20.30)

Velež - Radnik (20.30)

Subota:

Rudar Prijedor - Posušje (16.00)

Sloga - Široki Brijeg (20.45)

Nedjelja:

Sarajevo - Borac (19.30)



