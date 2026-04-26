Široki srušio Zrinjski na Pecari, Borac može do titule već narednog vikenda!

Igor Štimac sa tribina gledao poraz Zrinjskog kojem su kumovale dvije greške golmana Marina Ljubića.

Banjalučki Borac već narednog vikenda može matematički da obezbijedi titulu šampiona BIH.

Crveno-plavi su rutinski savladali Slogu, a potom je Zrinjski upisao iznenađujući poraz na Pecari od Širokog Brijega 2:1 poslije kojeg su „plemići“ ostali na 13 bodova zaostatka.

Borac u narednom kolu igra na Koševu protiv Sarajeva, Zrinjski dočekuje Željezničar, tako da pobjeda Banjalučanima sigurno obezbjeđuje titulu. Borcu je čak dovoljan remi ukoliko Zrinjski odigra neriješeno ili bude poražen.

U ovakvu situaciju Zrinjski je došao porazom na Pecari u kojem je tragičar bio Marin Ljubić.

Dvije greške golmana „plemića“ kumovale su pogocima Širokobriježana, koji čak u posljednjih pet kola mogu da se nadaju i napadu na četvrtu poziciju koja bi mogla da znači i plasman u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Prvo poluvrijeme završeno je vođstvo Širokog Brijega iako je Zrinjski imao više prilika i bio mnogo bliže pogotku.

Prvo je dobar šut Mamića odbranio Puljić, a potom je Šakota odlično ubacio u peterac, međzutim, Bilbija je malo zakasnio, ali i zasmetao svojim saigračima koji su bili u vjerovatno boljoj poziciji.

Odužio se Bilbija nešto kasnije sjajnim bijegom i asistencijom za Ćužea koji je bio sam na desetak metara od gola i mogao da bira gdje će d apošalje loptu, ali ju nije najbolje zahvatio i ona je otišla pored gola.

Kapiten Zrinjskog Nemanja Bilbija potom se i sam našao u šansi, ponovo je bio to prodor po lijevoj strani, šutirao je napadač „plemića“, ali još jednom to brani Puljić.

Ni to nije bio kraj niza prilika pred golom Širokog Brijega. U 35. minutu zatresla se prečka nakon pokušaja Lagumdžije.

Sve ove promašaje Široki je kaznio četiri minute kasnije.

Golman Zrinjskog Marin Ljubić loše je izbio loptu, presjekao je to Mihael Klepač, oslobodio se jednog igrača i predriblao drugog protivnika, a onda odlični udarcem poslao loptu u mrežu za vođstvo Širokog Brijega.

Deset minuta u nastavku trebalo je Zrinjskom da stigne do izjednačenja, Lagumdžija je pogodio za 1:1 i donio „plemićima“ nadu u potpuni preokret.

Uslijedila je, međutim, velika borba na sredini terena, a narednu veliku priliku propustio je Široki Brijeg kada je Pranjić centrirao u šesnaesterac, loptu je uspio da zahvati neko od njegovih saigrač, a ona je potom pogodila stativu.

Sve dileme na ovom meču riješene su šest minuta prije kraja, poslije još jedne velike greške golmana Ljubića. Još jednom je to bilo loše dodavanje svom saigraču, ovog puta u zadnjoj liniji, rezervista jelić je uzeo loptu i šutirao, a ona je uz malo sreće zaakačivši igrača Zrinjskog završila u mreži Ljubića za konačnih 2:1.



