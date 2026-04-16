Željezničar odmakao od borbe za opstanak, pa prišao trci za Evropu: "Ne opterećujem se time, fokus je na Posušju!"

Strateg Željezničara Savo Milošević obratio se novinarima pred domaći susret sa Posušjem (petak, 20.30).

Fudbaleri Željezničara napravili su prošlog vikenda veliki korak ka opstanku u Premijer ligi BiH. Igrači Save Miloševića su u njegovom rodnom gradu ubjedljivo trijumfovali nad Radnikom (0:3), pa tako znatno mirnije dočekuju sutrašnji duel sa Posušjem (20.30), još jednim timom iz donjeg dijela tabele.

"Najkraće, imali smo cijeli ovaj ciklus da se pripremimo za ovu utakmicu, što nam je u posljednje vrijeme omogućilo da se i odmorimo i kvalitetno spremimo. Svi igrači su spremni, osim onih sa kartonima, a ostali su u dobrom stanju za ovu utakmicu. Nadam se, uz iskrenu želju i dobar rad tokom priprema, da ćemo odraditi dobar posao. Očekuje nas još jedna teška utakmica, ali posljednji rezultati su pokazali da možemo igrati protiv bilo koje ekipe. Koncentrisani smo i imamo taktičku disciplinu, tako da će nam biti potrebnajoš jedna dobra, ako ne i bolja utakmica, ukoliko želimo da ostvarimo pozitivan rezultat", rekao je Milošević na konferenciji za novinare.

Željezničar je možda napravio veliki korak ka opstanku, ali se čak i približio potencijalnom plasmanu na ino-scenu. Sarajevski premijerligaš, koji je trenutno na šestom mjestu, ima 33 boda, šest manje od četvrtoplasiranog Veleža, koji će se sa Zrinjskim sastati u finalu Kupa BiH.

Teoretski, ukoliko bi "plemići", koji su drugoplasirani na tabeli, osvojili ovo takmičenje, u kvalifikacija za Konferencijsku ligu išao bi i četvrtoplasirani tim Premijer lige BiH.

"Moj posao nije da se opterećujem dalekim stvarima. Već sam rekao da naš fokus mora biti na prvoj sljedećoj utakmici. Trudiću se da taj fokus zadržim i prenesem na igrače. Još mnogo se igra i sve je otvoreno. Došli smo do momenta kada smo prošli jedan izuzetno težak period, ali on još nije potpuno iza nas. Sutrašnja utakmica može da bude prekretnica ako ostvarimo dobar rezultat, ali to moramo pokazati na terenu, a ne pričom. Čak i ako rezultat bude dobar, insistiraću da ostanemo fokusirani na prvu narednu utakmicu i protivnika. Taj pristup nam je u prethodnom periodu donio rezultat i nema razloga da ga mijenjamo. Liga je prilično izjednačena. Možda se izdvajaju tri ekipe po kvalitetu, Borac, Zrinjski i Sarajevo, ali i protiv ostalih nema garancije za pobjedu bez maksimalnog pristupa. Sve ekipe mogu da iznenade", istakao je Milošević, koji se nakon dugo vremena vratio u rodnu Bijeljinu.

Tom prilikom, rukovodstvo Radnika uručilo mu je uramljen dres sa brojem 9, koji je Miloševića pratio i u klupskoj i u reprezentativnoj karijeri.

"Fenomenalan osjećaj. Svi znamo koliko je povratak u zavičaj poseban. Bio sam lijepo dočekan, ne samo ja nego cijela ekipa. Zahvalan sam ljudima iz Radnika, dobio sam i dres kao uspomenu, a na kraju smo ostvarili i pobjedu. Zaista, bolje nije moglo."







