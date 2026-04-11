Savo Milošević i "Željo" pobjeđuju, ali van Grbavice: Sarajlije slavile u rodnom gradu svog trenera!

Nakon što su prije više od mjesec dana porazili Slogu Meridian u Doboju, izabranici Save Miloševića ove subote su savladali ekipu Radnika u Bijeljini, rodnom gradu stratega Sarajlija.

Više od mjesec dana poslije prve, Željezničar je upisao drugi trijumf pod komandom Save Miloševića, i to ponovo na gostujućem terenu.

Nakon što su 7. marta, na debiju bivšeg trenera Partizana i Olimpije, savladali Slogu Meridian na Lukama (0:3), plavi sa Grbavice su ove subote porazili tim Radnika na Gradskom stadionu u Bijeljini na identičan način i napravili veoma značajan korak ka ovjeri opstanka u Premijer ligi BiH.

Osam kola prije kraja sezone, sarajevski premijerligaš na šestoj poziciji ima 33 boda, devet više od Sloge Meridian, prvog tima u zoni ispadanja, koja je ovog vikenda remizirala sa Veležom (0:0), u drugom ovosedmičnom susretu dva tabora. Sa druge strane, Radnik je posljednji sigurni tim, odnosno na osmoj poziciji, sa 29 bodova.

Uz ova dva trijumfa, Željezničar "na strani" ima i remi sa Širokim Brijegom (1:1). Na domaćem terenu je podijelio bodove sa Sarajevom (0:0) te upisao poraz u susretu sa Borcem (0:1).

Željezničar je na gostovanju u Semberiji stigao do prednosti već u prvom minutu. Enes Alić je izveo korner sa desne strane, a najprisebniji je u gužvi pred golom Radnika bio Ermin Bičakčić.

Prije nego što je sarajevski tim uduplao kapital, dva puta su zaprijetili izabranici Duška Vraneševića.

Prvo je Mohamed Gorzi u 11. minutu šutirao iz daljine, ali je poslao loptu tik pored gola Tarika Abdulahovića, koji je danas stajao između stativa umjesto kartoniranog Vedada Muftića. Samo dva minuta kasnije, loše je reagovala gostujuća "jedinica", što u nastavku akcije Radnika nije uspio da kazni Sami Faraž, šutiravši iz izgledne pozicije visoko preko prečke.

Kazna za promašaje uslijedila je u 22. minutu. Mogao je tada Deni Milošević i sam da završi dobar napad i akciju svog tima, ali je nesebično na desnoj strani proigrao Edvina Odinaku, koji je skoro pa rutinski "zakucao" loptu u domaću mrežu.

Završni udarac Radniku gosti su zadali na ulasku u posljednjih 15 minuta meča. Odinaka je u pravi čas proigrao Sulejmana Krpića, koji je umakao pažnji dvojice čuvara i lako, udarcem sa desne strane, savladao Dušana Markovića.

U narednom kolu, Željezničar će dočekati Posušje, dok će Radnik ponovo pred domaćom publikom odmjeriti snage sa još jednom ekipom iz Sarajeva, pošto u Bijeljinu dolaze izabranici Marija Cvitanovića.

DRES ZA SAVU MILOŠEVIĆA

Prije početka utakmice, predsjednik Radnika Nedeljko Ćorić uručio je treneru Željezničara dres bijeljinskog kluba sa brojem 9, što je broj koji je proslavljeni golgeter nosio tokom klupske i reprezentativne karijere.







