Kolumbijac donio Posušju bodove spasa, na dnu PLBIH tri kluba iz Republike Srpske!

Posušje osvojilo važna tri boda protiv Širokog Brijega.

Fudbaleri Posušja savladali su Široki Brijeg 2:0 u premijernom meču 28 kola Premijer lige BIH.

Kolumbijac Hioze Mulato golom i asistencijom obilježio je susret na stadionu Mokri dolac, nakon kojeg je Posušje na sedmoj poziciji, a iza njega su tri kluba iz Republike Srpske – Radnik, Rudar i Sloga.

Od početka je domaćikrenuo napadački, pa je već u trećem minutu imao dobru šansu kada je Čuić sa 12 metara šutirqao glavom, ali je to otišlo pored gola.

Isti igrač pet minuta kasnije našao se u novoj prilici, ovog puta ubacio se u šesneaeterac iza odbrane gostiju i gađao suprotni ugao, međutim, i ovo završava pored stative.

Imao je Široki priliku da povede u 24 minuta, Stanić je nakon ubacivanja s lijeve strane šutirao iz prve, a golman Šubarić odbija loptu iznad prečke.

Čuić je imao još jednu šansu u 38. Minutu kada je sa 11 metarašutirao iz voleja preko gola.

Posušje je konačno povelo u 44. minutu, a strijelac je bio Kreković. Mulato je uspio dugu loptu da spusti glavom u prostor za Krekovića koji porolazi pored tri igrača Širokog Brijega i pogađa suprotni ugao za 1:0.

Duel na Mokrom docu riješen je u 58. minutu. Asistent kod prvog gola, Kolumbijac Hoze Mulato je pobjegao odbrani Širokobriježana, izbjegao ofsajd zamku i rutinski povisio na 2:0. Gledala se ova situacija u VAR sobi zbog potencijalnog ofsajda, ali je utvrđeno da je gol regulara.

Četiri minuta kasnije umalo da Mulato ponovi isto, bila je to identična akcija domaćih, ali ovog puta uspio je Josipović da odbrani to i odbije loptu pored stative u korner.

Posušje je ovim trijumfom sada preuzelo sedmo mjesto na tabeli, bar na kratko, a iza njega posljednje tri pozicije drže ekipe iz Republike Srpske.



