Poznati Hrvat čita Adolfa Hitlera i hvali se time: Rekli mu da brzo skine objavu

Nekadašnji MVP ABA lige Luka Božić čita knjigu Adolfa Hitlera "Moja borba" ("Mein Kampf"). Nije vidio problem da je objavljuje na mreže dok mu dobronamjerno nisu rekli da skine sliku.

Izvor: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia

Poznati hrvatski košarkaš Luka Božić objavio je na svom Instagram profilu fotografiju naslovne strane knjige Adolfa Hitlera "Moja borba" ("Mein Kampf"), uz emotikon spojenog palca i kažiprsta.

Kada su mu ukazali na to koliko je pogriješio, obrisao je fotografiju.

"Zamoljen sam da sklonim prethodni stori (knjige koju sam čitao). Nisam izrazio svoje mišljenje, već sam samo objavio fotografiju knjige. Ako sam bilo koga uvrijedio, izvinjavam se, samo volim da čitam različitu literaturu", napisao je Hrvat koji je ove sezone sa velikim uspehom igrao za Granadu.

S obzirom na to da je u pitanju njemački lider koji je poveo svijet u Drugi svjetski rat i u smrt desetina miliona ljudi, nije potrebno objašnjavati na koliko je nivoa pogrešno promovisati njegovu knjigu. Adolf Hitler (1889-1945) je u "Majn kampfu", objavljenom 1924. godine, najavio mnoge stvari koje će uraditi - rušenje Versajskog sporazuma kojim je okončan Prvi svjetski rat, napad na teritorije drugih zemalja, stvaranje "Lebensbrauma" (životnog prostora) za Nijemce na prostoru Rusije, Bjelorusije i Ukrajine, širio je rasne teorije o Jevrejima kao o "štetnoj rasi" za druge narode, teorije zavjere i slično.

Božić je rođen prije 30 godina u Bjelovaru i jedan je od značajnijih košarkaša regionalne ABA lige u ovoj deceniji, jer je dva puta bio najkorisniji igrač tog takmičenja u dresu Zadra.