Marinović nakon trijumfa u krajiškom derbiju: Imamo dobar kontinuitet, ali idemo korak po korak

Šta su u odjavi krajiškog derbija rekli treneri Borca i Rudar Prijedora?

Fudbaleri Borca lako su u četvrtom ovosezonskom krajiškom derbiju izašli na kraj sa Rudar Prijedorom (0:2). Zahvaljujući pogocima Juričića i Jojića, tim Vinka Marinovića dodatno se približio osvajanju titule, odmakavši drugoplasiranom Zrinjskom na 12 bodova.

"Rudar je bio neugodan protivnik svim ekipama i to smo danas i vidjeli. Mi jesmo dobili 2:0, mislim da smo u prvom poluvremenu, možda tih 30 minuta, imali kontrolu i još 2-3 prilike koje nismo iskoristili. Malo smo pred kraj počeli da pravimo greške koje su protivniku ostavljale prostora za tranziciju da nas ugrozi. I u drugom poluvremenu Rudar je imao nekih situacija, dosta dobrih, ali izdržali smo, došli do drugog gola i onda je to bilo sasvim drugačije. Moram da čestitam igračima na još jednoj pobjedi koja je jako bitna, a veoma je važno da smo i ovu utakmicu završili bez primljenog gola", rekao je Marinović za TV Arena sport poslije utakmice, dodavši:

"Idemo iz kola u kolo, a ono što smo do sada imali je dobar kontinuitet. To za sada držimo, ali želimo da nastavimo u istom pravcu. Uvijek nam je u fokusu ta sljedeća utakmica, idemo korak po korak. Ostalo je još osam kola do kraja, ima još dosta da se igra, ispred nas su jako zahtjevne utakmice. Najvažnije je da u narednom periodu dobro radimo i spremamo se za ono što nam slijedi."

Borac je večeras upisao 22. pobjedu, a Rudar Prijedor 15. poraz u sezoni, nakon kojeg je dodatno smanjio šanse da ostane u eliti.

"Mislim da je današnja utakmica bila u par faza. Jednostavno, faze koje je Borac imao uspio je i da iskoristi. Mi smo imali neke svoje faze, da smo možda dali gol, možda bi utamica otišla u drugom pravcu. Tako je to kad, po meni, igraju dvije kvalitetne ekipe. Mislim da su te nijanse odlučile", istakao je strateg Prijedorčana.

