Marinović nakon trijumfa u krajiškom derbiju: Imamo dobar kontinuitet, ali idemo korak po korak

Dragan Šutvić
Šta su u odjavi krajiškog derbija rekli treneri Borca i Rudar Prijedora?

Rudar Prijedor Borac izjave Vinka Marinovića i Perice Ognjenovića Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Fudbaleri Borca lako su u četvrtom ovosezonskom krajiškom derbiju izašli na kraj sa Rudar Prijedorom (0:2). Zahvaljujući pogocima Juričića i Jojića, tim Vinka Marinovića dodatno se približio osvajanju titule, odmakavši drugoplasiranom Zrinjskom na 12 bodova.

"Rudar je bio neugodan protivnik svim ekipama i to smo danas i vidjeli. Mi jesmo dobili 2:0, mislim da smo u prvom poluvremenu, možda tih 30 minuta, imali kontrolu i još 2-3 prilike koje nismo iskoristili. Malo smo pred kraj počeli da pravimo greške koje su protivniku ostavljale prostora za tranziciju da nas ugrozi. I u drugom poluvremenu Rudar je imao nekih situacija, dosta dobrih, ali izdržali smo, došli do drugog gola i onda je to bilo sasvim drugačije. Moram da čestitam igračima na još jednoj pobjedi koja je jako bitna, a veoma je važno da smo i ovu utakmicu završili bez primljenog gola", rekao je Marinović za TV Arena sport poslije utakmice, dodavši:

"Idemo iz kola u kolo, a ono što smo do sada imali je dobar kontinuitet. To za sada držimo, ali želimo da nastavimo u istom pravcu. Uvijek nam je u fokusu ta sljedeća utakmica, idemo korak po korak. Ostalo je još osam kola do kraja, ima još dosta da se igra, ispred nas su jako zahtjevne utakmice. Najvažnije je da u narednom periodu dobro radimo i spremamo se za ono što nam slijedi."

Možda će vas zanimati

Borac je večeras upisao 22. pobjedu, a Rudar Prijedor 15. poraz u sezoni, nakon kojeg je dodatno smanjio šanse da ostane u eliti.

"Mislim da je današnja utakmica bila u par faza. Jednostavno, faze koje je Borac imao uspio je i da iskoristi. Mi smo imali neke svoje faze, da smo možda dali gol, možda bi utamica otišla u drugom pravcu. Tako je to kad, po meni, igraju dvije kvalitetne ekipe. Mislim da su te nijanse odlučile", istakao je strateg Prijedorčana.

FK Borac FK Rudar Prijedor treneri Premijer liga BiH Vinko Marinović Perica Ognjenović

