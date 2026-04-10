Igor Štimac kategoričan pred meč na Koševu: "Idemo po tri boda, nemamo šta da izgubimo!"

Trener Zrinjskog najavio je sutrašnji derbi sa ekipom Sarajeva (18.30).

Derbi 28. kola Premijer lige BiH odigraće u subotu (18.30) igrači Sarajeva i Zrinjskog. Izabranici Igora Štimca kasne za prvoplasiranim Borcem devet bodova u borbi za tron, dok je bordo tim na trećoj poziciji, koja na kraju takmičarske godine sigurno vodi na ino-scenu.

"Radujemo se utakmici, velika utakmica, derbi. Biće i dobar teren, za razliku od onog u Bijeljini, tako da se zaista radujemo meču. Idemo gore da se nadigravamo i pokušamo da osvojimo bodove", rekao je strateg mostarskog tima u najavi petog ovosezonskog okršaja Zrinjskog i Sarajeva.

Posljednja dva nisu obilovala pogocima – Sarajevo je u ligaškom susretu slavilo u Mostaru zahvaljujući jednom golu, dok su u "regularnom" vremenu nedavnog Superkupa mreže mirovale, pa su o osvajaču ovog takmičenja morali da odluče udarci sa 11 metara.

"Bilo je dosta taktiziranja, rekao bih. Izjednačeni protivnici, zato i ima toliko nadjačavanja na sredini terena najviše. Malo šansi, ali vidjećemo kako će biti ovaj put", rekao je Štimac koji ima samo riječi hvale za sutrašnjeg rivala.

"Sarajevo ima niz kvalitetnih pojedinaca u vrhu sa Ljajićem. Karlos neće igrati što je dobra stvar za nas jer nam je stvarao dosta problema u prošloj utakmici. Međutim, imaju tu i Ristovskog, Gojkovića iza, sa Bralićem, tri standardna štopera koja dosta dobro djeluju. Elezi je dominantan u sredini, uz Menala na krilu, Kjeremea koji isto može da naudi... Dosta je individualnog kvaliteta u timu, međutim imamo i mi snaga za juriš."

Poslije mostarskog derbija protiv Veleža, "plemiće" je čekao bijeljinski kup-duel sa Radnikom, u kojem je Štimac u velikoj mjeri "izmiješao karte".

"Na utakmici sa Veležom, sudija je pustio dosta bespotrebne agresije, što nas je iscrpilo i nanijelo dosta poteškoća pred gostovanje u Bijeljini. Nastojali smo tako da odmorimo što je moguće više igrača, a da ne istrpimo previše. Mislim da je konačni cilj ostvaren i da su stvoreni preduslovi za prolazak u finale, ali isto tako sačuvane noge ključnih igrača pred gostovanje u Sarajevu. Idemo po tri boda, nemamo šta da izgubimo, rekao bih", zaključio je Štimac.

