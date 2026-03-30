UEFA ponovo kaznila Zrinjski

UEFA ponovo kaznila Zrinjski

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Mostarski Zrinjski dobio je novu kaznu od Evropske fudbalske unije.

Zrinjski, navijači Zrinjskog Izvor: Malte Ossowski / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon što su sredinom januara dobili najveću kaznu u istoriji kluba, "plemićima" je sada stigla nova čestitka iz Niona.

Mostarci su sankcionisani sa 20.750 evra zbog ponašanja navijača na utakmicama plej-ofa Konferencijske lige protiv Kristal Palasa.

U oba susreta pristalice Zrinjskog su palile baklje, pa će za meč na stadionu "Pod Bijelim brijegom" platiti kaznu u visini od 14.750 evra, a zbog istog razloga dodatnih 6.000 evra za duel u Londonu.

Kad se sve pogleda ukupno, Zrinjski će u evropskoj sezoni platiti nešto više od 250.000 evra kazni.

Podsjetimo, od takmičenja u Evropi, mostarski tim je ove sezone inkasirao oko 5.5 miliona evra.

Možda će vas zanimati

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

