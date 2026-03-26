Fudbalska vijest iz Vatikana: Papa Lav XIV dobio dres mostarskog Zrinjskog!

Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović uručio je u četvrtak u Vatikanu dres mostarskog Zrinjskog papi Lavu XIV, saopšteno je iz ove stranke.

Posjetu Svetoj Stolici, Dragan Čović, koji obavlja funkciju potpredsjednika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, je u društvu sa predsjedavajućom Savjeta ministara BiH Borjanom Krišto, Darijanom Filipović, poslanicom u PS BiH, te zamjenikom spoljnih poslova Josipom Brkićem, iskoristio i da pokloni dres "plemića" poglavaru Rimokatoličke crkve.

"Na dresu Zrinjskog u posveti stoji poziv Svetom Ocu da posjeti Mostar iduće godine, o čemu je prethodno upoznao mjesnog biskupa Petra Palića", navedeno je između ostalog u saopštenju.

