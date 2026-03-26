logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Fudbalska vijest iz Vatikana: Papa Lav XIV dobio dres mostarskog Zrinjskog!

Nebojša Šatara
0

Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović uručio je u četvrtak u Vatikanu dres mostarskog Zrinjskog papi Lavu XIV, saopšteno je iz ove stranke.

Papa Lav XIV dobio dres HŠK Zrinjski! Izvor: Facebook/HDZ Bosne i Hercegovine

Posjetu Svetoj Stolici, Dragan Čović, koji obavlja funkciju potpredsjednika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, je u društvu sa predsjedavajućom Savjeta ministara BiH Borjanom Krišto, Darijanom Filipović, poslanicom u PS BiH, te zamjenikom spoljnih poslova Josipom Brkićem, iskoristio i da pokloni dres "plemića" poglavaru Rimokatoličke crkve.

"Na dresu Zrinjskog u posveti stoji poziv Svetom Ocu da posjeti Mostar iduće godine, o čemu je prethodno upoznao mjesnog biskupa Petra Palića", navedeno je između ostalog u saopštenju.

(MONDO)

Tagovi

HŠK Zrinjski Vatikan Papa Lav 14

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC