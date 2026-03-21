Trener Rudar Prijedora Perica Ognjenović pred Zrinjski: Umor “plemića” je naša šansa

Fudbaleri Rudar-Prijedor u nedjelju igraju na jednom od najtežih gostovanja - protiv Zrinjskog u Mostaru u 26. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine (17.30).

Prijedorčani dolaze na stadion “Pod Bijelim brijegom” nakon bolnog domaćeg poraza od Veleža u posljednjim sekundama sudijske nadoknade, što je dodatno otežalo situaciju u borbi za opstanak.

Trener “rudara” Perica Ognjenović osvrnuo se na prethodni meč i najavio predstojeći izazov.

“U fudbalu je tako - da bi neko primio gol, neko mora da pogriješi. Nažalost, taj pad koncentracije nas je već nekoliko puta koštao ove sezone. Protiv Veleža odigrali smo dobru utakmicu i sigurno nismo zaslužili poraz, ali individualne greške su presudile. Idemo dalje”, rekao je Ognjenović a potom se osvrnuo na narednog rivala.

“Ekipe poput Zrinjskog ne smijete shvatiti ni najmanje neozbiljno. Posjeduju izuzetan kvalitet i širok roster, gdje se izostanak nekoliko igrača gotovo i ne osjeti. To su timovi koji traže maksimalno ozbiljan pristup u svakom segmentu igre”.

Ognjenović šansu za svoj tim u Mostaru vidi u eventualnom umoru domaćina zbog gustog rasporeda i evropskih obaveza, ali naglašava da Zrinjski ima dovoljno dubine da odgovori na sve izazove.

Kadrovska situacija u Rudaru nije idealna. Dani Romera je propustio prethodni meč zbog lakše povrede, ali bi mogao biti spreman za nastup. Kapiten Nemanja Pekija i dalje ima problema s povredom lista, dok je Muharem Trako već duže van stroja.

Posljednji susret ovih ekipa u Mostaru završen je remijem 1:1, a Prijedorčani su tada ostavili veoma dobar utisak. Vidjećemo, mogu li iznenaditi i u nedjelju.

