Tijana Bošković donijela titulu Lige šampiona: Moćni Vakifbank prvak Evrope na srpski pogon

Na čelu sa Tijanom Bošković, Vakifbank osvojio Ligu šampiona pobjedom protiv Ezačibašija.

U finalu Lige šampiona 2026. u konkurenciji odbojkašica Vakifbank (Tijana Bošković, Katarina Dangubić, Aleksandra Jegdić, Vladimir Kapriš) je savladao Ezačibaši sa 3:1, po setovima 25:20, 25:21, 21:25 i 25:18, poslije 109 minuta igre i tako osvojio rekordnu, sedmu titulu, prvu posle 2023. u svom 10. finalu.

Maestralna srpska odbojkašica Tijana Bošković je bila prva zvijezda finala u Istanbulu, sa 33 osvojena poena (1 as, 1 blok, napad 48 – 31, 65%), dok Aleksandra Jegdić nije ulazila u igru, a meč je posmatrala povređena Katarina Dangubić. Bila je ovo prva titula u Ligi šampiona za Tijanu Bošković.

Ranije ovog proljeća, Bošković je predvodila Vakifbank i do titule prvaka Turske, svojoj prvoj od kada nastupa u toj zemlji (od 2015).

