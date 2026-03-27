Tijana Bošković donijela prvi pehar Kupa Turske novom klubu

Najbolja odbojkašica svijeta Tijana Bošković osvojila je novi pehar i to proslavila na poseban način.

Srpska reprezentativka Tijana Bošković je još jednom pokazala zbog čega je najbolja odbojkašica na svijetu. Sa novim klubom Vakifbankom stigla je do trofeja u Kupu Turske, čime je nastavila niz velikih uspjeha i u novoj sredini, u koju je prešla prošlog ljeta. Veliki uspjeh proslavila je sa saigračicama, ali i sa momkom o kojem se ne zna mnogo.

Posebno je zanimljivo to što je u finalu protivnik bio njen bivši klub Ezačibaši, za koji je igrala čitavu deceniju i sa kojim je osvojila veliki broj trofeja. U finalnom meču Vakifbank je slavio rezultatom 3:1, a Tijana je bila najefikasnija igračica utakmice sa 26 poena i tako praktično donijela pehar svom timu.

Iako je veoma uspješna na terenu, Tijana privatni život ne eksponira previše. Ipak, poznato je da je već godinama u vezi sa Đorđem Orestijevićem, softverskim inženjerom, koji radi u jednoj IT kompaniji u Beogradu. Njih dvoje su zajedno više od osam godina, a povremeno na društvenim mrežama dijele zajedničke fotografije sa putovanja, proslava i svakodnevnih šetnji.

Par je ranije viđen i na utakmici košarkaša Crvene zvezde u Istanbulu, gdje su zajedno bodrili srpski tim u meču protiv Efesa, što je bila jedna od rijetkih prilika da se pojave zajedno u javnosti.

