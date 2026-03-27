Tijana Bošković donijela prvi pehar Kupa Turske novom klubu

Tijana Bošković donijela prvi pehar Kupa Turske novom klubu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Najbolja odbojkašica svijeta Tijana Bošković osvojila je novi pehar i to proslavila na poseban način.

tijana boskovic novi pehar proslavila sa deckom djordjem orestijevicem Izvor: Instagram/coti_18

Srpska reprezentativka Tijana Bošković je još jednom pokazala zbog čega je najbolja odbojkašica na svijetu. Sa novim klubom Vakifbankom stigla je do trofeja u Kupu Turske, čime je nastavila niz velikih uspjeha i u novoj sredini, u koju je prešla prošlog ljeta. Veliki uspjeh proslavila je sa saigračicama, ali i sa momkom o kojem se ne zna mnogo.

Posebno je zanimljivo to što je u finalu protivnik bio njen bivši klub Ezačibaši, za koji je igrala čitavu deceniju i sa kojim je osvojila veliki broj trofeja. U finalnom meču Vakifbank je slavio rezultatom 3:1, a Tijana je bila najefikasnija igračica utakmice sa 26 poena i tako praktično donijela pehar svom timu.

Iako je veoma uspješna na terenu, Tijana privatni život ne eksponira previše. Ipak, poznato je da je već godinama u vezi sa Đorđem Orestijevićem, softverskim inženjerom, koji radi u jednoj IT kompaniji u Beogradu. Njih dvoje su zajedno više od osam godina, a povremeno na društvenim mrežama dijele zajedničke fotografije sa putovanja, proslava i svakodnevnih šetnji.

Par je ranije viđen i na utakmici košarkaša Crvene zvezde u Istanbulu, gdje su zajedno bodrili srpski tim u meču protiv Efesa, što je bila jedna od rijetkih prilika da se pojave zajedno u javnosti.

