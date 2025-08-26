Stigle informacije o povredi Tijane Bošković, nije ono najgore

Tijana Bošković doživjela peh na utakmici sa Kamerunom, kada će ponovo na teren?

Izvor: René Nijhuis / Alamy / Profimedia

Najbolja odbojkašica Srbije Tijana Bošković doživjela je povredu skočnog zgloba tokom meča sa Kamerunom u 2. kolu grupne Svjetskog prvenstva. Ona je uz bolnu grimasu i uz pomoć saigračica napustila teren, a sada stižu konkretne informacije iz ljekarskog tima Srbije. Odmah je bilo jasno da situacija nije nimalo naivna, ali ono što može da raduje je da nije u pitanju nikakav prelom.

Male su šanse da se Tijana nađe u timu protiv Japana u srijedu, ali prvi cilj je već ispunjen, pošto su izabranice Zorana Terzića već obezbijedile osminu finala. Ipak, nema tačnih prognoza kada bi Boškovićeva mogla na teren.

Pogledajte 01:23 Povreda Tijane Bošković Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

"Tijana je zadobila uganuće (distorziju) desnog skočnog zgloba. Urađena je dodatna dijagnostika, gdje je isključeno postojanje preloma kostiju i konstatovano istegnuće ligamenata. Uključena je u proces rehabilitacije i otpočeta je fizikalna terapija. Nezahvalno je baviti se prognozama koliko će trajati oporavak, ali sigurno je da ćemo probati da je spremimo za meč četvrtfinala. Ipak, teško je sa sigurnošću bilo šta reći", rekao je dr Dejan Aleksandrić, ljekar državnog tima Srbije.

Srbija će u posljednjem, 3. kolu H grupe, u sredu, igrati protiv Japana od 12 časova, dok ih u osmini finala očekuje duel sa Tajlandom ili Holandijom.