logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stigle informacije o povredi Tijane Bošković, nije ono najgore

Stigle informacije o povredi Tijane Bošković, nije ono najgore

0

Tijana Bošković doživjela peh na utakmici sa Kamerunom, kada će ponovo na teren?

Tijana Bošković Izvor: René Nijhuis / Alamy / Profimedia

Najbolja odbojkašica Srbije Tijana Bošković doživjela je povredu skočnog zgloba tokom meča sa Kamerunom u 2. kolu grupne Svjetskog prvenstva. Ona je uz bolnu grimasu i uz pomoć saigračica napustila teren, a sada stižu konkretne informacije iz ljekarskog tima Srbije. Odmah je bilo jasno da situacija nije nimalo naivna, ali ono što može da raduje je da nije u pitanju nikakav prelom.

Male su šanse da se Tijana nađe u timu protiv Japana u srijedu, ali prvi cilj je već ispunjen, pošto su izabranice Zorana Terzića već obezbijedile osminu finala. Ipak, nema tačnih prognoza kada bi Boškovićeva mogla na teren.

Pogledajte

01:23
Povreda Tijane Bošković
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

 "Tijana je zadobila uganuće (distorziju) desnog skočnog zgloba. Urađena je dodatna dijagnostika, gdje je isključeno postojanje preloma kostiju i konstatovano istegnuće ligamenata. Uključena je u proces rehabilitacije i otpočeta je fizikalna terapija. Nezahvalno je baviti se prognozama koliko će trajati oporavak, ali sigurno je da ćemo probati da je spremimo za meč četvrtfinala. Ipak, teško je sa sigurnošću bilo šta reći", rekao je dr Dejan Aleksandrić, ljekar državnog tima Srbije.

Srbija će u posljednjem, 3. kolu H grupe, u sredu, igrati protiv Japana od 12 časova, dok ih u osmini finala očekuje duel sa Tajlandom ili Holandijom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Odbojka Tijana Bošković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC