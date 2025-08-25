Srbija upisala i drugu pobjedu na SP: Ubjedljiva i protiv Kameruna, ali brine povreda Tijane Bošković

Srbija je pobijedila Kamerun u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva.

Reprezentacija Srbije pobijedila je i u drugom meču grupne faze na Svjetskom prvenstvu. Srpske djevojke su poslije Ukrajine ubjedljivo pobedile i Kamerun 3:0 (25:16, 25:16, 25:12) Na ubjedljivu pobjedu svjetskih šampionki sjenku je stavila povreda Tijane Bošković, koja je morala da napusti teren već sredinom drugog seta.

Odmah je Srbija povela, ali Kamerun je neumoljivo pokušavao da nađe način da parira srpskim djevojkama. I uspjele su, najbolje akcije rivalki bile su kad su branile napad Tijane Bošković, a kako su se dobro fokusirale na najbolji odbojkašicu svijeta ona zaista nije imala mnogo prostora na samom početku.

Zbog toga se Srbija oslonila na igru Aleksandre Uzelac, ali je povremeno i Boškovićeva uspijevala da donese poene srpskom timu. Neizvjesnost je trajala do neriješenog rezultata 13:13, kad je Srbije uspjela da veže seriju i tako jasno stavi do znanja da je favorit u ovom meču.

I dugi set krenuo je u sličnom ritmu, Kamerun je parirao, a onda je Srbija napokon prešla u prednost kad je imala 13:12. Baš u tom momentu dogodila se povreda Tijane Bošković koja je sve uplašila. Najbolja odbojkašica svijeta se na mreži sudarila sa srednjim blokerom Henom Kurtagić, potom nezgodno doskočila i odmah napustila teren. Sjedila je Tijana u suzama na klupi, jer nije mogla da pomogne svom timu.

Ipak, uspjele su Srpkinje da nastave u istom ritmu, a ponovo je serija poena bila ta koja je postavila stvari na svoje mjesto. Uspjele su srpske igračice vođene Majom Aleksić i Aleksandrom Uzelac da od prednosti 19:16 dođu do serije od šest poena i tako povedu velikih 2:0 u ovom meču.

Ostala je potvrda i u trećem setu, koji je za razliku od prethodnih odmah krenuo u korist Srbije. Najprije je Srbija povela 6:3, a onda je ponovo Katarina Dangubić bila na terenu i uspjela da veže novi niz poena za Srbiju. Tako su srpske igračice imale ogromnu prednost od 16:6 te im je u nastavku samo ostalo da ponovo potvrde svoju dominaciju.

