Oglasio se doktor reprezentacije zbog Tijane Bošković: Svi strepe od najgore vijesti sa Svjetskog prvenstva

Da li će Tijana Bošković moći da nastavi učešće u borbi za svjetsku titulu?

Izvor: René Nijhuis / Alamy / Profimedia

Glatka pobjeda Srbije protiv Kameruna na Svjetskom prvenstvu pala je u drugi plan zbog povrede najbolje svetske odbojkašice Tijane Bošković.

O stanju njenog zgloba oglasio se doktor Dejan Aleksandrić za sajt Odbojkaškog saveza Srbije.

"U drugom setu je Tijana nažalost zadobila povredu desnog skočnog zgloba. Kada je imala distorziju, odnosno iskrenula zglob. Za sada pratimo stanje - uradili smo primjerno zbrinjavanje. Ujutro planiramo dodatne dijagnostičke procedure, pa ćemo nakon toga biti pametniji i znaćemo šta možemo da očekujemo", rekao je Aleksandrić.

Tijana Bošković povrijedila se pri doskoku u drugom setu i uz bolnu grimasu otišla na klupu. Nije se oslanjala na tu nogu do kraja meča, niti je ustajala, što budi strah da je u pitanju komplikovani problem, koji bi drastično kvario planove srpske selekcije na Svjetskom prvenstvu.

Pogledajte tu scenu:

Pogledajte 01:23 Povreda Tijane Bošković Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Izabranice Zorana Terzića igraće za dva dana, u srijedu od podne, meč protiv Japana sa prvim mjestom u grupi kao ulogom.