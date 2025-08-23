logo
"Lijepo je, podsjeća nas šta smo": Tijana Bošković pred Ukrajinkama pokazala na dres Srbije, zato je najveća

"Lijepo je, podsjeća nas šta smo": Tijana Bošković pred Ukrajinkama pokazala na dres Srbije, zato je najveća

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Tijana Bošković je odigrala sjajan meč protiv Ukrajine, a onda je pokazala kako se ponašaju oni najveći.

Tijana Bošković o pobjedi Srbije protiv Ukrajine na Svjetskom prvenstvu Izvor: Printscreen/Arena Sport

Srbija je startovala na Svjetskom prvenstvu u odbojci na Tajlandu pobjedom nad Ukrajinom 3:0, a naravno da je najbolja u srpskom timu bila Tijana Bošković. Ona je upisala 19 poena i praktično cijeli jedan set donijela Srbiji, a nakon meča je istakla da je zadovoljna kako je srpski tim počeo ovo takmičenje. 

Srbija naredni meč igra sa Kamerunom od 15.30 u ponedjeljak, a pred taj duel došla je velika i bitna pobjeda. Zadovoljna je najbolja srpska odbojkašica kako je tim Srbije izgledao.

"Da, imala sam dovoljno odmora, vratila sam se da pomognem djevojkama i reprezentaciji. Mislim da smo počele ovo Svjetsko prvenstvo na pravi način. Svaki početak je težak, ali mislim da smo danas odigrale zaista dobro. Dominirale smo u sva tri seta. Mislim da su nam dosta pomogle prijateljske utakmice prije nego što smo došle ovdje. Mnogo smo mlađi tim nego ranije i svaka utakmica je jako korisna za nas. Veoma sam srećna što smo počeli pobjedom i radujem se daljim mečevima", rekla je ona. 

Pokazala na dres Srbije, zato je najveća

Tijana Bošković je dobila pitanje da li to što je Srbija dvostruki uzastopni šampion svijeta u odbojci opterećuje njen tim. Pokazala je na zlatni detalj na sredini dresa i održala govor dostojan šampionke. 

"Osvojenu medalju odmah moramo da zaboravimo jer nas očekuju sljedeći izazovi. Ne osjećamo nikakav pritisak. Lijepo je vidjeti ovo na našem dresu, podsjeća nas na ono što jesmo ali ima puno timova koji hoće da nas pobijede i osvoje zlato. Želim svima da se zahvalim na ogromnoj podršci, nadam se da nas pratite i mi ćemo na terenu dati sve od sebe da budemo kao jedan", završila je Tijana. 

