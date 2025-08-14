logo
Nezapamćen skandal trese odbojku: Transrodne reprezentativke igrale protiv Srbije, sve je isplivalo u javnost

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Iako su pokušali da zataškaju skandal, ubrzo se otkrilo o kome se radi.

Transrodne odbojkašice igrale protiv Srbije Izvor: MN PRESS

Veliki skandal trese žensku odbojku. FIVB je diskvalifikovao dvije igračice juniorske ženske reprezentacije Vijetnama sa Svjetskog prvenstva do 21 godine u Indoneziji. Ispostavilo se da su dvije "igračice" identifikovane kao muškarci, a ubrzo se otkrilo o kome se radi.

Iako je FIVB htjela da zataška čitav slučaj, list "Jakarta Globe" je objavio imena, a u pitanju su reprezentativke Vijetnama pod imenima Dang Ti Hong i Ngujen Fuong Kvinh. Sve se otkrilo jer su uklonjene iz takmičenja za utakmicu protiv Portorika.

U četiri utakmice sa učešćem Dang Ti Hong i Ngujen Fuong Kvinh, Vijetnam je ostvario tri pobjede i trebalo je da se plasira u osminu finala. Međutim, nakon istrage, FIVB je poništio ove rezultate, a Vijetnam je gurnut na samo dno tabele i borio se za pozicije od 17. do 24. mjesta.

Prije kazni, Vijetnam je bio drugi u Grupi A sa četiri pobjede i 12 bodova, pobijedivši Indoneziju, Kanadu i Srbiju i izgubivši samo od Argentine.

