Ma, kakva penzija: Slađa Erić (42) objavila fotke sa plaže, društvene mreže se usijale

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Srpska odbojkašica Slađana Erić gazi petu deceniju i izgleda bolje nego ikada.

Slađana Erić izgleda sjajno u 43. godini Izvor: sladjanaeric1/Instagram/Printscreen

Srpska odbojkašica Slađana Erić (42) i dalje se bavi profesionalnim sportom i član je kiparskog Apolona. Važi za jednu od najdugovječnijih srpskih sportistkinja, a ono što inspiriše mnoge mlade djevojke je i to kako izgleda van terena. Urkos tome što gazi petu deceniju, Slađana izgleda bolje nego ikada. Tome svjedoče njene fotografije sa ljetovanja u Grčkoj koje je objavila na društvenoj mreži Instagram.

U galeriji fotografija gdje dominiraju one sa plaže, iskusna odbojkašica je je još jednom pokazala perfektnu figuru, a uz osmijeh koji ne skida sa lica je pobrala pregršt lijepih komentara.

Ko je Slađana Erić?

Rođena je u Tuzli, a seniorsku karijeru je počela u Crvenoj zvezdi, a nosila je dres i beogradskog Partizana. Većinu karijere je provela u inostranstvu, a bi prošle godine stigla u grčki Apolon, iako je planirala penziju.

"Htjela sam da završim karijeru i da se okrenem drugim stvarima u životu. Imala sam razne poslovne ponude, neke potpuno nevezane za odbojku, neke u vezi sa odbojkom. Završila sam i školu za trenere, vagala sam i razmišljala šta je najbolja opcija. Ipak, sve vrijeme su me zvali i raspitivali se da li sam i dalje zainteresovana da igram, ne samo iz Srbije. To mi je stvaralo utisak da bih možda i mogla da produžim karijeru za još jednu godinu", rekla je Erićeva.

