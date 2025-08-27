Srbija sa zebnjom čeka vijesti o Tijani Bošković: Zoran Terzić se prvi put oglasio o povredi najbolje na svijetu

Selektor Srbije prvi put se oglasio o stanju najbolje igračice reprezentacije.

Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije Zoran Terzić oglasio se poslije poraza od Japana o stanju povređene liderke ekipe, Tijane Bošković. Sigurno je da u petak 29. avgusta ona neće moći da igra u osmini finala Svjetskog prvenstva protiv Holandije, a poslije toga?

"Situacija je takva da hvala Bogu to nije teža povreda, Tijana će vrlo brzo biti spremna za treninge i utakmice. To 'vrlo brzo' je neki period i teško je prognozirati da li će to biti za četiri, sedam ili 15 dana. To niko ne zna, ali hajde da pokušamo da bez nje prođemo osminu finala, pa da joj damo poslije toga još četiri dana odmora, pauze i vremena za terapije, pa da se nadamo da će moći da igra poslije toga", kazao je Terzić za sajt Odbojkaškog saveza Srbije.

Komentarišući poraz od Japana u odsustvu Tijane Bošković, pričao je iskreno i veoma otvoreno o najvećem problemu u igri Srbije.

"Odavno nisam gledao nekvalitetniju utakmicu, i u smislu Japana i nas. Veliki broj grešaka, loš napad, loš blok, nisam zadovoljan utakmicom kao utakmicom prije svega. Nekim osnovnim stvarima, ne teškim koje smo se dogovorili prije meča da poštujemo i nismo uspjeli. Najviše me je danas začudilo to što nismo mogli da dignemo loptu u zoni 'četiri' iz situacija koje su obično za nas lagane i koje radimo bez ikakvih problema. Ko god to bio, dizač, libero, primač, bilo ko drugi. Veliki broj poena smo izgubili na dizanju lopte u zonu 'četiri', bez napada, 'kuvanje'... Japanke to znaju da iskoriste. Nadam se da je to bio loš dan, a vidjećemo u sljedećoj utakmici"

Naredni meč Srbija će igrati protiv Holandije, ekipe koju veoma dobro zna.

"Počinju eliminacije i naravno da je svima jasno da je ta utakmica veoma važna. Sa djevojkama ćemo obaviti mnogo razgovora u vezi sa tom utakmicom, a prije svega što se tiče psihologije. Ne smijemo da odustanemo, ma ko da nam nedostaje. Mora da se igra. Vidjećemo kako će izgledati, nadam se da će biti bolje nego danas. Ako budemo odigrali najbolju utakmicu koju možemo u tu utakmicu, mislim da može da bude dovoljno da pobedimo, nevezano za neigranje Tijane Bošković".