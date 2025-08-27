Nemoguća misija bez Tijane Bošković: Srbija poklekla protiv Japana, na Holandiju u osmini finala

Odbojkašice Srbije poražene su u duelu sa Japankama.

Izvor: Amaury PAUL / AFP / Profimedia

Ženska odbojkaška Srbije doživjela je prvi poraz na Svjetskom prvenstvu na Tajlandu, pošto je poražena od selekcije Japana sa 3:1 u setovima (25:23, 30:28, 23:25, 25:18). Ipak, ovaj poraz ne boli, pošto su izabranice Zorana Terzića prethodno obezbijedile plasman u osminu finala gdje će se sastati sa selekcijom Holandije.

Naravno, povreda Tijane Bošković je bila nenadoknadiv hendikep za srpske odbojkašice kojima se ništa ne može zamjeriti. Borile su se do posljednjeg atoma snage, ali jednostavno rivalke su bile bolje.

Odmah su Japanke nametnule svoj tempo igre, a srpske odbojkašice su dosta griješile u uvodnom setu. Nakon vođstva rivalki sa +5, uspijevaju odbojkašice Srbije da naprave seriju 6:0 i potpuno se vrate u igru. Ipak, nisu imale sreće u završnici kada su izostala dobra rješenja u napadu.

Imale su Srpkinje dvocifren broj grešaka i u drugom setu, ali daleko od toga da nisu bile konkurentne. Zaigrala je Uzelac znatno bolje, prodisao je napad Srbije, ali Japanke su nakon nekoliko izjednačenja i preokreta povele sa 2:0.

U trećem setu je sve izgledalo mnogo bolje. Nastavila je Uzelac gdje je počela krajem drugog seta, konstantno su vodile srpske odbojkašice, ali Japanke su priprijetile u finišu. Ipak, dvostruke uzastopne svjetske šampionke su sačuvale pribranost i smanjile na 2:1.

Nažalost, u četvrtom setu je postojao samo jedan rival na terenu, Japan je dodao gas i overio prvo mjesto u grupi.

