Srbija se suočava sa teškim porazima, a izgovori koje su igrači upotrijebili da bi se opravdali Veljku Paunoviću izazivaju transfer blama. Da li je vrijeme za kazne?

Izvor: MN PRESS

Srbija je u junu doživjela teške poraze od Zelenortskih Ostrva (3:0) i Meksika (5:1) što je potvrdilo da je daleko od nivoa potrebnog za učešće na predstojećem Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi. Međutim, daleko veća sramota od ovih rezultata su izgovori koje su reprezentativci koristili kako bi "odjavili" selektora Veljka Paunovića.

Malo kome se igralo u nepopularnom terminu za prijateljske utakmice, poslije klupske sezone usred godišnjih odmora, ali tu se najbolje vidi ko je zaista posvećen dresu sa nacionalnim grbom, a koga uzima zdravo za gotovo.

Ko je sve odbio Paunovića?

Vidi opis Srbija se crveni zbog njih, a ne 1:5 u Meksiku: Ko je odjavio Paunovića i da li ih treba kazniti? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Dugo se čekao spisak selektora Veljka Paunovića i objavljen je u posljednji čas što samo govori da je imao ogromne probleme da ga sastavi. Kao i obično, na širem spisku bilo je 55 imena i na kraju je Veljko Paunović morao da "sieče" i da poziva veliki broj igrača koji do sada nisu igrali za reprezentaciju - i pitanje je da li bi da nije bilo mnogo "odbijenica".

Kada se na sve to uzme u obzir i da je Paunović u martu naglasio koliko su mu utakmice u junu važne, pošto su posljednje koje će ekipa imati pred Ligu nacija, može se razumjeti zašto je bio razočaran.

Ako pogledamo prethodna dva spiska koja je objavio Veljko Paunović (mečevi sa Engleskom i Letonijom u novembru, pa sa Saudijskom Arabijom i Španijom u martu) možemo da vidimo da čak 11 fudbalera nedostaje. Na ta dva spiska bili su: Predrag Rajković, Đorđe Petrović, Nikola Milenković, Miloš Veljković, Aleksa Terzić, Saša Lukić, Nemanja Gudelj, Filip Kostić, Lazar Samardžić, Luka Jović i Petar Ratkov.

Na makar jednom takođe su bili sljedeći igrači: Vanja Milinković-Savić, Mihailo Ristić, Ivan Ilić, Marko Grujić, Luka Ilić, Nemanja Maksimović, Sergej Milinković-Savić, Mijat Gaććinović, Dušan Vlahović, Aleksandar Katai, Nemanja Radonjić, Aleksandar Mitrović i Dejan Joveljić.

Većina njih bila je planirana za utakmice u junu, odnosno mali broj je onih koje Paunović nije ni planirao da zove.

Šta su sve izgovori?

"Nisam lično shvatio. Ja sam bio igrač, nisam bio pozivan u reprzenetaciju toliko, ali sam uvijek bio na raspolaganju. Razumijem sve okolnosti, samo okrenemo stranu i usmjeravamo se ka onom što je bitno. Tim bi bio drugačiji da se Srbija plasirala na Svjetsko prvenstvo. Kada krajnji cilj nije jasan, sve je drugačije.Postoji doza razočaranja, utiče na energiju igrača, na mentalitet... Sve bi bilo drugačije da smo na Svjetskom prvenstvu, tukli bi se ko će da dođe", rekao je potpuno razočarani Veljko Paunović poslije saopštavanja spiska Srbije za jun.

Između ostalog, igrači su ga "odjavljivali" zbog umora, iscrpljujućih sezona, godišnjih odmora, čekanja transfera, čak i ženidbe brata što je bio slučaj sa Andrejem Ilićem koji iz tog razloga nije bio na spisku, a zaslužio je igrama u Njemačkoj.

Izvor: MN PRESS

"Andrej Ilić je bio, kao i svi, na spisku 55 igrača koji pravimo za svako okupljanje. Na širem spisku. Mi smo ga kontaktirali. Konkretno, on nije mogao da dođe. Ne razumijem zašto pitate za njega?", rekao je Paunović i dodao: "On je rekao... Čini mi se da imam poruku, pročitaću vam. Ne volim da radim ovo. Mislim da ima razlog, da mu se brat ženi. 'Mislim da nema potrebe da dolazim po vizu. Neću moći da prisustvujem sljedećem okupljanju. Naporna sezona, a rođeni brat mi se ženi 30. maja.' Tako da, mislim da je svakako to opravdano. Ako postoji neki drugi kontekst ili bilo šta, volio bih da to bude jasno. Ja ovdje radim za reprezentaciju, za fudbal. Ne želim nikakve spekulacije da postoje po tom pitanju."

Ko je ostao da igra za Srbiju?

Izvor: Mario Vazquez / AFP / Profimedia

Poslije pomenutih otkaza selektoru Paunoviću, ovo je spisak igrača na koje je računao za mečeve sa Zelenortskim Ostrvima i sa Meksikom, uz objašnjenje da je sa Strahinjom Pavlovićem, Jovanom Miloševićem i Andrijom Živkovićem imao raniji dogovor da neće putovati u Toluku.

Golmani : Filip Stanković (Venecija), Veljko Ilić (Viđev Lođ), Luka Lijeskić (Radnički 1923)

: Filip Stanković (Venecija), Veljko Ilić (Viđev Lođ), Luka Lijeskić (Radnički 1923) Odbrana : Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Crvena zvezda), Ognjen Mimović (Pafos), Kosta Nedeljković (Lajpcig), Vukašin Đurđević (Partizan), Petar Petrović (Šturm), Nikola Simić (Partizan), Mirko Milikić (Železničar), Stefan Bukinac (Jang Bojs), Adem Avdić (Crvena zvezda)

: Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Crvena zvezda), Ognjen Mimović (Pafos), Kosta Nedeljković (Lajpcig), Vukašin Đurđević (Partizan), Petar Petrović (Šturm), Nikola Simić (Partizan), Mirko Milikić (Železničar), Stefan Bukinac (Jang Bojs), Adem Avdić (Crvena zvezda) Vezni red : Aleksandar Stanković (Klub Briž), Njegoš Petrović (Vojvodina), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Vanja Dragojević (Partizan), Petar Stanić (Ludogorec), Andrija Živković (PAOK), Vladimir Lučić (Crvena zvezda), Dejan Zukić (Volfsberger), Andrija Maksimović (Lajpcig), Veljko Birmancević (Hetafe), Lazar Ranđelović (Vojvodina)

: Aleksandar Stanković (Klub Briž), Njegoš Petrović (Vojvodina), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Vanja Dragojević (Partizan), Petar Stanić (Ludogorec), Andrija Živković (PAOK), Vladimir Lučić (Crvena zvezda), Dejan Zukić (Volfsberger), Andrija Maksimović (Lajpcig), Veljko Birmancević (Hetafe), Lazar Ranđelović (Vojvodina) Napadači: Dušan Vlahović (Juventus), Nikola Štulić (Leće), Mihailo Ivanović (Milvol)

Da li je vrijeme za kazne?

Izvor: MN PRESS

Znamo da je Veljko Paunović po dolasku na kormilo reprezentacije odlučio da mijenja brojne stvari, između ostalog uveo je i kodeks ponašanja koji je podijelio svima od mlađih kategorija do seniora, ali problem sa "otkazima" i dalje nije riješen. Nije to moguće uraditi preko noći, nije to navika koja postoji od juče, ali nešto definitivno mora da se mijenja.

Između ostalog, Stanislav Karasi je predložio i da svi oni koji odbijaju da igraju za reprezentaciju treba da se odstrane iz nje, što djeluje kao metoda koje se ne bi prihvatio Veljko Paunović. Kazne, ipak, treba da postoje.

"Njihov potez je sramotan, nanijeli su veliku štetu reprezentaciji i selektor više ne treba da ih zove u državni tim", rekao je Karasi za "Sportski žurnal": "Ne mogu da se biraju utakmice. Reprezentacija je svetinja i kad igra prijateljske utakmice moramo da je poštujemo, onaj ko je pozvan da otopi dres znojem."

Šta dalje za Srbiju?

Izvor: MN PRESS

Naredni ciklus počinje već u septembru i Srbija zna da će imati jako težak zadatak, tako da će biti potrebno što prije oporaviti se od "turneje" koja se završila neslavno.