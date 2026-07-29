Zrinjski traži put u treće kolo Konferencijske lige: "Uvjeren sam da će igrači biti strpljivi i agresivni"

"Plemići" će pokušati da nadoknade gol minusa iz meča na Islandu.

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Fudbaleri Zrinjskog će sutra uveče (četvrtak, 20.30) pokušati da nadoknade gol minusa protiv Valura i plasiraju se u treće kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Tim sa Islanda trijumfovao je u prvom meču u Rejkjaviku rezlutatom 1:0, a u slučaju da iz ovog dvomeča izađu kao pobjednici, u narednoj rundi bi ukrstili koplja sa boljim iz dva susreta švedskog GAIS-a i danskog Nordsjelanda.

"Svakako da se radujemo našoj sljedećoj utakmici iz više razloga. Prvi je sigurno taj da se prezentujemo našim navijačima, da u ovoj atmosferi pokažemo sve najbolje što možemo. Druga stvar, kada nakon svake utakmice dobijemo sedmicu dana treninga, radujem se jer možemo puno toga da ispravimo i unaprijedimo i svakako mislim da smo to maksimalno iskoristili", rekao je trener Zrinjskog Simon Rožman na početku konferencije za novinare, nastavivši:

"Mislim da će nam svaka druga utakmica biti puno lakša iz razloga što smo da smo jednu već prošli. Znamo šta nas očekuje na terenu i možemo možda neke detalje da ispravimo, čak u nekim segmentima iznenadimo. Mislim da smo odradili dobru sedmicu. Uvjeren sam maksimalno da će igrači biti na tom nivou, da ćemo biti s jedne strane strpljivi, a s druge strane maksimalno agresivni i napadački usmjereni da napravimo utakmicu onakvom kakvu želimo. I dalje mislim da je sve samo u našim rukama, nogama i glavama. Mislim da je ekipa spremna, tačno znamo na koji način želimo da igramo. Uvjeren sam u momke da su veoma gladni da pokažemo da smo bolja ekipa. Bitno je da smo svjesni svojih mana, ali i svojih kvaliteta koje ćemo sigurno u ovoj utakmici predstaviti i iskoristiti. Jedna stvar su sigurno prekidi, gdje imamo apsolutno još rezerve. Druga stvar je organizacija igre gdje tražimo više različitih situacija na terenu da možemo da reagujemo na protivnika jer dosta mijenjaju sistem igre."

Govorio je slovenački strateg i o fizičkoj spremi igrača svog tima.

"Pogledajte, kad vidiš GPS-ove naprvoj utakmici, onda znaš da si napravio jedan dobar posao. Kažem, nije to još konačna slika. Vjerujem da ćemo se kroz prvenstvo i kroz utakmice sa različitim sadržajima još dizati, ali osnovnu stvar koju smo željeli da napravimo i neke stvari dignemo na malo veći nivo smo uspješno uradili."

Zadovoljan je, ističe, igračkim kadrim koji ima na raspolaganju.

"Uvijek smo aktivni na tržištu u kontekstu toga da smo, ako se neko ističe, da će biti prodaja, spremni na dolazak drugog. Ili da se nađe neki možda igrač koji bi mogao da donese dodatni kvalitet. Međutim, što se nas tiče, zadovoljan sam kadrom. Mislim da smo veoma dobro izbalansirani, imamo jako iskusne lidere svlačionice pravog mentaliteta. I sa druge strane, mislim da imamo i mladost i kvalitet koji mogu da odgovore najvišim ciljevima kluba."

Vjeruje trener mostarskog tima da će se Islanđani u revanšu orijentisati na defanzivu.

"Znamo da će Valur vjerovatno i na ovoj utakmici ići prema smjeru da se dobro odbrani, tražeći tranziju i prekide. Vjerojatno će to biti njihova taktika. Što se nas tiče, pogriješili smo u par segmenata. Bili smo malo previše otvoreni u samoj želji kako da dođemo do samog gola, ali mislim da smo im dozvolili samo dva šuta na gol, što je veoma bitno. Moramo i to još da smanjimo na minimum minimuma, a da će protivnik nekad šutnuti na gol – hoće, to je normalno u fudbalu."

Izvor: Screenshot

Predstavnicima medija obratio se i kapiten Nemanja Bilbija.

"Očekivanja su jednostavna. Opet su ovdje dobre utakmice, evropske noći u Mostaru i očekujemo, naravno, prolaz. Ostaje žal što smo na Islandu izgubili 1:0. Stativa, prečka, možda 0:1, 0:2 i otišlo bi stvarno u jednom drugom smjeru. Međutim, šta je, tu je. Nekada i kada uradiš sve najbolje što je do tebe, ne dođe rezultat. Daćemo sve od sebe, spremni smo, jedva čekamo i uz podršku koja ne sumnjam da će biti velika, idemo po prolaz i po treći krug."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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