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Zrinjski ponovo mora u Skandinaviju, paklen žrijeb za Velež!

Zrinjski ponovo mora u Skandinaviju, paklen žrijeb za Velež!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Mostarski rivali saznali su imena protivnika u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Konferencijska liga Izvor: Thrive Studios/Shutterstock

Osim Borca, protivnike u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu saznali su danas i fudbaleri Zrinjskog i Veleža.

"Plemići" će u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu igrati protiv boljeg iz dvomeča između švedskog GAIS-a i danskog Nordsjelanda.

Izvor: Screenshot

Sa druge strane, "rođeni" bi u ovoj fazi takmičenja odmjerili snage sa uspješnijim timom iz dva duela holandskog Tventea i mađarskog Ferencvaroša.

Izvor: Screenshot

Utakmice trećeg kola igraće se 6. i 13. avgusta, s tim što bi Zrinjski u prvom susretu bio domaćin, a Velež gost.

Da bi došli do ove faze takmičenja, Zrinjski i Velež prvo moraju da elininišu islandski Valur, odnosno slovačku Dunajsku Stredu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Velež HŠK Zrinjski fudbal Konferencijska liga

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