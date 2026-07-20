Borac čeka Bjeloruse ili Crnogorce ako eliminiše šampiona Moldavije!

Banjalučani bi ponovo bili domaćini u prvom duelu.

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Ukoliko preskoče prepreku zvanu Petrokub, fudbaleri Borca će u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu odmjeriti snage sa bjeloruskim ML Vitebskom ili crnogorskom Sutjeskom.

Mečevi ove faze takmičenja igraju se 6. i 13. avgusta, a izabranici Vinka Marinovića će u prvom susretu ponovo biti domaćini.

Kad se igraju utakmice sa Petrokubom

Aktuelni prvak Moldavije gostovaće na Gradskom stadionu predstojećeg četvrtka (23. jul, 20.30), dok će se revanš u Kišinjevu, na stadionu Zimbrua, igrati sedam dana kasnije (19.00).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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