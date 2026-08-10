Slavni selektor naše reprezentacije nikad nije zaboravio detalje i okolnosti prijema zlatnih košarkaša kod predsjednika SR Jugoslavije, Slobodana Miloševića.

Izvor: MN PRESS

Legendarni srpski trener Dušan Duda Ivković u intervjuu za produkciju "Cinnesport" 2019. godine otkrio je detalje prijema reprezentacije kod Slobodana Miloševića. Dogodilo se to u ljeto 1995. godine, poslije istorijskog trijumfa naših košarkaša - osvajanja Evropskog prvenstva u Atini, jednog od najznačajnijih uspjeha našeg sporta.

"Za mene je najnormalnije da predsjednik države čestita svojim igračima koji su igrali za svoju zemlju. Igramo za naš narod, za svoju zemlju i srce i duša mi zatrepere, to su najljepši trenuci", govorio je Duda Ivković.

Slobodan Milošević bio je predsjednik SR Jugoslavije, u kojoj je atinska pobjeda dala ogroman zamah čitavom sportu, a ne samo košarci. Na razgovoru sa njim najviše se razgovaralo o vojnoj obavezi igrača iz nezaboravnog tima u kojem su igrali Saša Đorđević, Vlade Divac, Predrag Danilović, Dejan Bodiroga, kapiten Žarko Paspalj, Zoran Savić, Saša Obradović, Zoran Sretenović... Uz to, sportisti na čelu sa selektorom Ivkovićem dobili su i diplomatske pasoše.

"Kad smo otišli u posjetu kod Slobe, glavna je tema bila - E, ajde da se oslobode igrači služenja vojnog roka. Tada smo kao ambasadori dobre volje dobili diplomatske pasoše. Kada sam čuo da je podijeljeno 5.000 takvih pasoša i Legiji i ostalima, taj svoj pasoš nikad nisam upotrijebio", kazao je Ivković.

Vidi opis Duda Ivković o susretu sa Slobodanom Miloševićem: "Kad sam čuo da su Legiji dali pasoš, nikad ga nisam koristio" Žarko Papalj u čuvenoj majici Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

"Jer diplomatski pasoš može da znači nekada na granicama gdje su gužve. Kad ulazimo u Ameriku ne znam šta nam ne pretresaju", dodao je Ivković u intervjuu.

Dušan Duda Ivković (1943 - 2021) bio je selektor najtalentovanije generacije jugoslovenske košarke sa kraja osamdesetih i početkom devedesetih. U tom periodu u pod njegovim vođstvom asovi Vlade Divac, Žarko Paspalj, Dražen Petrović, Dino Rađa i ostali vodili Jugoslaviju do titule prvaka Evrope i svijeta.

Poslije rata i teških sankcija SR Jugoslaviji, Ivković je ostao selektor svoje zemlje i 1995. godine je Jugoslaviji u novim, skraćenim granicama donio neponovljivu radost sa svojim timom. Ostao je dio stručnog štaba i naredne, 1996. godine kada je pod vođstvom novog selektora Željka Obradovića osvojeno srebro na Olimpijskim igrama u Atlanti, a niz medalja sa "Žocom" je trajao i godinama poslije toga - 1997. je opet osvojeno Evropsko prvenstvo, 1998. godine je Jugoslavija postala prvak svijeta, 1999. je bila bronzana...

Nije prošlo mnogo, a vrhovi su osvajani i od vođstvom Svetislava Karija Pešića, sa kojim su "plavi" postali šampioni Evrope u Turskoj 2001. i prvaci svijeta u Indijanapolisu 2002. To je do danas ostalo posljednje zlato naše košarke, iako je Duša Ivković 2009. godine vratio Srbiju u finale Eurobasketa, godinu kasnije i u polufinale Mundobasketa u Turskoj 2010...

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Pogledajte 00:06 Dušan Duda Ivković sahrana Izvor: Kurir/Ana Paunković Izvor: Kurir/Ana Paunković

(MONDO)