Legendarni trener Dušan Duda Ivković mogao bi da postane član Kuće slavnih.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Legenda srpske košarke i trener Dušan Duda Ivković mogao bi da postane član Kuće slavnih. Nakon što je prije godinu dana, nekim čudom, izostao i nije izabran za ovu prestižnu nagradu, u 2026. greška ne bi trebalo da se ponovi.

Velike su šanse da bi legenda srpske, jugoslovenske i evropske košarke mogla da postane član Kuće slavnih u Springfildu, pošto je finalista ispred međunarodne komisije.

"Jedan od najuticajnijih trenera u istoriji evropske košarke je finalista za ulazak u Kuću slavnih 2026. godine, trener Dušan Ivković", naveli su iz Springfilda.

Duda Ivković preminuo je 2021, u 78. godini, a svojevremeno važio je za živu legendu. Gotovo pet decenija je bio strateg raznih klubova. Vodio je Radnički sa Crvenog krsta, Partizan, Aris, Šibenku, Vojvodinu, Panionis, Olimpijakos, AEK, SCKA, Dinamo, Efes. Čak dva puta je bio šampion Evrolige sa Olimpijakosom (1997. 2012).

Ipak, posebno zapisano ostaju uspjesi sa reprezentacijama Jugoslavije i Srbije. Pamte se tri zlata na Evropskom prvenstvu 1989, 1991. 1995), kao i zlato na Svjetskom prvenstvu 1990, a onda i srebra na Olimpijskim igrama 1988. i smotri najboljih timova u Evropi 2009. Karijera je nagrađena i priznanjima najboljeg trenera Evrolige i naravno Evrope.

Vidi opis Duda Ivković na korak do Kuće slavnih u Springfildu Kao član stručnog štaba Željka Obradovića, doprineo je i osvajanju srebrne medalje na OI 1996, kao i titulama na EP 1997. i SP 1998. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

(MONDO)