Nenad Marković nadmašio legendarnog Dudu Ivkovića

Bosanskohercegovački košarkaški stručnjak Nenad Marković oborio je veliki rekord u grčkom Panioniosu, koji je do sada držao proslavljeni Dušan Ivković.

Nenad Marković (57) ispisao je istoriju grčke košarke oborivši rekord legendarnog Dušana Ivkovića (83). Marković je postao trener s najviše utakmica na klupi Panioniosa od osnivanja grčke profesionalne lige u sezoni 1992/1993, potvrdio je atinski klub.

"Nenad Marković je kao trener Panioniosa vodio 68 utakmica, čime je nadmašio pokojnog Dušana Ivkovića na relevantnoj listi", saopšteno je iz grčkog kluba.

Ovo je Markovićev treći mandat na klupi atinskog kluba, koji je preuzeo početkom januara u veoma teškoj situaciji, kada je ekipa bila na posljednjem mjestu na tabeli grčkog prvenstva.

Uslijedio je preokret. Panionios je ostvario četiri pobjede u posljednjih pet utakmica, a Marković je na dobrom putu da spasi klub od ispadanja u niži rang.

U karijeri, stručnjak rođen u Doboju vodio je sarajevsku Bosnu, grčki AEK i Dramu, turski Trabzonspor, Karšijaku i Bursu, francuski Dižon, španski Tenerife i italijanski Dinamo Sasari.

Takođe, bio je i selektor reprezentacije BiH.

