Tog jutra su saznali da neće moći na Olimpijske igre: Dudi Ivkoviću i ekipi zabranili da napadnu Drim tim

Jugoslavija je bila spremna za Olimpijske igre, smatrali su mnogi da mogu da se nadmeću sa legendarnim američkim Drim timom, ali je onda stigla zabrana i sve je palo u vodu...
Reprezentacija Jugoslavije spremala se da se suoči sa legendarnim Drim timom na Olimpijskim igrama 1992. godine. Pripreme su odrađene u Monpeljeu, trebalo je da se krene u Barselonu na turnir (od 25. jula do 9. avgusta), ali su ubrzo saznali da tamo neće moći da igraju.
Uvedene su sankcije reprezentaciji zbog rata i svega što se dešavalo tada u zemlji. To je značilo da Dušan Duda Ivković i njegovi izabranici nisu dobili ni šansu da odmjere snage sa po mnogima najjačim timom Amerike svih vremena. Oni su u finalu ubjedljivo dobili Hrvatsku (117:85), a mnogi se pitaju kako bi to izgledalo da je na drugoj strani bila Dudina ekipa.
Uvedene su sankcije, reprezentaciji je zabranjeno da se nadmeće sa najboljima, a sve je nagovještavalo da bi rezultat mogao da bude i te kako dobar. Posebno pošto je u Monpeljeu ekipa izgledala odlično. Oni su bili u sastavu u Monpeljeu:
- Vlade Divac
- Dejan Bodiroga
- Aleksandar Đorđević
- Predrag Danilović
- Zoran Stevanović
- Željko Rebrača
- Slaviša Koprivica
- Žarko Paspalj
- Radenko Dobraš
- Zoran Radović
- Branislav Prelević
- Marko Milićević
"Pobijedili bismo Drim tim"
Legendarni stručnjak Dušan Ivković je u jednom od ranijih intervjua istakao da je uveren da bi Jugoslavija dobila tadašnji američki "tim snova", samo da je dobila šansu da se tamo takmiči.
"Da nije bilo rata i da nismo bili suspendovani, uvjeren sam da bismo pobijedili 'Drim tim'. Dok su drugi gledali samo kako bi se fotografisali sa Džordanom i ostalima, mi bismo naporno trenirali. Zaista vjerujem da bi Jugoslavija i bez Hrvata i Slovenaca dobila Amerikance", ispričao je jednom prilikom pokojni Duda.
Ko je igrao za Amerikance?
Amerikanci su uzeli zlatnu medalju te 1992. godine i bili su nedodirljivi. Niko im ništa nije mogao. Nevjerovatna ekipa zaista predvođena najboljim ikada - Majklom Džordanom. Bili su prepuni superstarova i velikih imena svetske košarke. Ovako je izgledao njihov tim:
- Majkl Džordan
- Skoti Pipen
- Dejvid Robinson
- Patrik Juing
- Kristijan Lejtner
- Leri Bird
- Klajd Dreksler
- Karl Meloun
- Džon Stokton
- Kris Malin
- Čarls Barkli
- Irvin Medžik Džonson
Kada je u pitanju reprezentacija Hrvatske koja je osvojila srebro, ovo je bila njihova ekipa:
- Dražen Petrović
- Velimir Perasović
- Danko Cvjetičanin
- Toni Kukoč
- Dino Rađa
- Vladan Alanović
- Franjo Arapović
- Žan Tabak
- Stojko Vranković
- Alan Gregov
- Arijan Komazec
- Aramis Naglić
