Tog jutra su saznali da neće moći na Olimpijske igre: Dudi Ivkoviću i ekipi zabranili da napadnu Drim tim

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Jugoslavija je bila spremna za Olimpijske igre, smatrali su mnogi da mogu da se nadmeću sa legendarnim američkim Drim timom, ali je onda stigla zabrana i sve je palo u vodu...

Jugoslavija zbog sankcija nije išla na Olimpijske igre mogla da pobijedi Ameriku Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Jugoslavije spremala se da se suoči sa legendarnim Drim timom na Olimpijskim igrama 1992. godine. Pripreme su odrađene u Monpeljeu, trebalo je da se krene u Barselonu na turnir (od 25. jula do 9. avgusta), ali su ubrzo saznali da tamo neće moći da igraju.

Uvedene su sankcije reprezentaciji zbog rata i svega što se dešavalo tada u zemlji. To je značilo da Dušan Duda Ivković i njegovi izabranici nisu dobili ni šansu da odmjere snage sa po mnogima najjačim timom Amerike svih vremena. Oni su u finalu ubjedljivo dobili Hrvatsku (117:85), a mnogi se pitaju kako bi to izgledalo da je na drugoj strani bila Dudina ekipa.

Uvedene su sankcije, reprezentaciji je zabranjeno da se nadmeće sa najboljima, a sve je nagovještavalo da bi rezultat mogao da bude i te kako dobar. Posebno pošto je u Monpeljeu ekipa izgledala odlično. Oni su bili u sastavu u Monpeljeu:

  • Vlade Divac
  • Dejan Bodiroga
  • Aleksandar Đorđević
  • Predrag Danilović
  • Zoran Stevanović
  • Željko Rebrača
  • Slaviša Koprivica
  • Žarko Paspalj
  • Radenko Dobraš
  • Zoran Radović
  • Branislav Prelević
  • Marko Milićević

"Pobijedili bismo Drim tim"

Legendarni stručnjak Dušan Ivković je u jednom od ranijih intervjua istakao da je uveren da bi Jugoslavija dobila tadašnji američki "tim snova", samo da je dobila šansu da se tamo takmiči.

"Da nije bilo rata i da nismo bili suspendovani, uvjeren sam da bismo pobijedili 'Drim tim'. Dok su drugi gledali samo kako bi se fotografisali sa Džordanom i ostalima, mi bismo naporno trenirali. Zaista vjerujem da bi Jugoslavija i bez Hrvata i Slovenaca dobila Amerikance", ispričao je jednom prilikom pokojni Duda.

Ko je igrao za Amerikance?

Izvor: DUOMO/PCN / imago sportfotodienst / Profimedia

Amerikanci su uzeli zlatnu medalju te 1992. godine i bili su nedodirljivi. Niko im ništa nije mogao. Nevjerovatna ekipa zaista predvođena najboljim ikada - Majklom Džordanom. Bili su prepuni superstarova i velikih imena svetske košarke. Ovako je izgledao njihov tim:

  • Majkl Džordan
  • Skoti Pipen
  • Dejvid Robinson
  • Patrik Juing
  • Kristijan Lejtner
  • Leri Bird
  • Klajd Dreksler
  • Karl Meloun
  • Džon Stokton
  • Kris Malin
  • Čarls Barkli
  • Irvin Medžik Džonson

Kada je u pitanju reprezentacija Hrvatske koja je osvojila srebro, ovo je bila njihova ekipa:

  • Dražen Petrović
  • Velimir Perasović
  • Danko Cvjetičanin
  • Toni Kukoč
  • Dino Rađa
  • Vladan Alanović
  • Franjo Arapović
  • Žan Tabak
  • Stojko Vranković
  • Alan Gregov
  • Arijan Komazec
  • Aramis Naglić

Tagovi

Dušan Ivković košarka Jugoslavija SAD

