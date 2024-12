Malo poznata priča iz života slavnog Dušana Dude Ivkovića o kojoj je nerado pričao.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prolazi i treća godina bez velikog Dušana Ivkovića... Duda nas je napustio 16. septembra 2021. godine, nakon što je za srpsku košarku uradio mnogo toga. To ne može ni da se nabroji. Jedan je od najvećih košarkaških trenera svih vremena koji je pravio čuda sa reprezentacijom Jugoslavije i Srbije, praktično svim klubovima koje je vodio, ali iz njegovog života postoji jedna crtica koju mnogi ne znaju.

Ivkovićev rođak je i slavni srpski naučnik Nikola Tesla, o čemu je inače uvijek nerado govorio u javnosti. Dudin pradeda i majka Nikole Tesle su rođeni brat i sestra, a iako je to informacija zbog koje "padaju vilice" - trener je uvijek pokušavao to da izbjegne.

"Zašto o tome nerado govorim? Mislim da je ružno i nepristojno da jednog takvog genija bilo ko po bilo kojoj osnovi svojata...", rekao je Dušan Ivković prije nekoliko godina u jednom intervjuu kada je srpska javnost počela malo više da "čeprka" po njegovom privatnom životu i da se interesuje: "Mislim da to stvarno nije u redu. Prvi put sam o tome progovorio u Grčkoj, godinama me bilo sramota da to pominjem".

Vidi opis Nikola Tesla mi je deda, ali ne pitajte me za njega! Jedino ja u porodici nisam dobio njegov dukat Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

"Jednom su me namjestili u neki televizijski žiri kad ulazi Dejan Tomašević sa gradonačelnikom Radojičićem i daje mi dukat. O čemu se radi? Nikola Tesla po majčinoj liniji Mandića meni zaista dođe deda. Otac moje bake Olge, dakle moj pradeda Trivun i Teslina majka Đuka su bili rođeni brat i sestra. U njegovom muzeju u Beogradu stoji pismo moje bake Olge koje šalje Tesli u Ameriku, tražeći pomoć za svog sina i mog ujaka. U njemu stoji: Dragi brate, molim te moj Milenko je isti ti i on će da studira elektrotehniku kao ti… Tražila je pomoć, bila su to teška vremena tridesetih godina prošlog vijeka i Tesla je vodio računa o njima...", objasnio je Dušan Ivković.

O kakvim se dukatima radi? I to je Duda otkrio u jednom starom intervjuu: "Kad su se rađale moje dvije sestre i moj brat, Tesla ih je darovao zlatnim dukatima, jedini ga ja nisam dobio jer sam rođen u oktobru 1943, a Tesla je umro na Božić te godine", ispričao je Ivković.

Ivković je inače rođen 1943. godine, a preminuo je 2021. godine u Beogradu od posljedice vode u plućima i herpesa. Iz njegove karijere pamtiće se i šta je sve uradio za Sportsko društvo Radnički.