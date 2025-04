Novak je opet upotrijebio te dvije riječi: Uvijek ih izbjegavao u karijeri, sad kao da su uzrečica

Uoči početka mastersa u Madridu Novak Đoković je ponovo rekao da su mu "niska očekivanja". Isto je rekao i na prethodnom turniru u Monte Karlu gdje je odmah ispao i to postaje zabrinjavajuće.

Izvor: Thomas COEX / AFP / Profimedia

Novak Đoković počinje danas učešće na mastersu u Madridu protiv Matea Arnaldija (oko 15.30), a navijače je vrlo zabrinuo snimak sa treninga na kome vidimo da je ljut i frustriran. Psovao je Nole i tenis i sve što mu je palo na pamet jer je bio nezadovoljan nivoom tenisa koji igra i čini se da se još nije prilagodio na šljaku kako je to želio.

Iako je to mnogima promaklo, Novak Đoković je i u Madridu upotrokebio iste dvije riječi koje smo čuli i u Monte Karlu, gdje je ispao već na startu, a koje nažalost govore da situacija nije dobra. "Niska očekivanja", poručio je Đoković novinarima na španskom jeziku i to je posebno zabrinjavajuće jer znamo da se nikada nije držao tog gesla u karijeri, nego je uvijek baš "pucao" na najviše moguće domete. Sada nije tako i nadamo se da to neće postati uzrečica na turnirima.

"Za mene je ove godine važno da tražim nivo na kom mogu da igram svoj tenis koji želim, posebno jer nemam velika očekivanja u vezi sa rezultatima. Da budem iskren, ne znam. Imao sam baš mnogo želje da igram ovdje, ljudi su veoma divni, imam lijepu podršku", rekao je Đoković pohvalivši prije svega atmosferu u Madridu gdje je rijetko igrao prethodnih godina.

"Osjećam se dobro ovih dana na treninzima, mnogo je ljudi, mnogo pozitivne energije. Nadam se da mogu da iskoristim to da igram dobro", htio je u pozitivnom tonu da završi Đoković.

Zašto su Novaku niska očekivanja?

Znamo da je Novak Đoković imao uvijek problema na početku sezone šljake, ali je obično u nju "ulazio" sa boljim rezultatima sa betona. Ni ove sezone, kao što je to slučaj bio i 2024. godine, Nole nema osvojenu titulu. Igrao je odlično u Australiji gdje ga je povreda zaustavila u finalu, potom je razočarao u Dohi i Indijan Velsu gdje je ispadao u prvim kolima, a nakon finala Majamija smo opet vidjeli istu sliku u Monte Karlu.

Kraj u prvoj rundi i izvinjavanje "svima koji su gledali" njegovu lošu partiju na šljaci, na koju se definitivno nije aklimatizovao i treba mu vrijeme. Zato su očekivanja niska i to ne daje neki optimizam pred Rim, pa Rolan Garos...

"Ne znam, nemam i imam objašnjenje. Nije me briga...", rekao je Nole u Monte Karlu i rekao šta je cilj: "Rolan Garos, to je to."

Šta je još rekao Đoković u Madridu?

Dosta pažnje u Madridu izazvalo je povlačenje Karlosa Alkaraza sa turnira, gdje su ga čak i mediji u Španiji kritikovali, pa je tako Novak Đoković odlučio da stane na stranu svog mladog kolege i da ga podrži.

"To je kompliment od vas za našu generaciju, ali nije se dešavalo često, već recimo jednom u pet godina [da igramo bez poraza na startu sezone]. Rafa je dominirao na šljaci, Rodžer na travi, ja na betonu, taj nivo dominantnog tenisa u mom slučaju je bio kada sam imao 23-24 godine, Alkaraz još uvijek nema ni 23 godine, morate da se sjetite koliko godina ima i da nije normalno sve što je uradio za svoje godine. Siguran sam da ćemo ga viđati sa dosta trofeja u rukama u budućnosti. Takmičenje je tu, svaka generacija ima nešto svoje, teško je upoređivati različite ere..", rekao je Đoković.

S kim Đoković igra u Madridu?