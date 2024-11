Žarko Paspalj o pogibiji Dražena Petrovića: "To je neshvatljivo, Duda Ivković ga nikad ne bi pustio!"

Žarko Paspalj nije lako podnio smrt svog nekadašnjeg saigrača iz nacionalnog tima Dražena Petrovića.

Izvor: MN Press/Vimeo/Sofascore/YouTube

Žarko Paspalj je jedan od igrača koji su u reprezentaciji Jugoslavije dominirali, a da nije bilo raspada države i ratova devedesetih ko zna sa koliko bi se medalja okitio. Ovako je ostao "samo" na dva srebra sa Olimpijskih igara, zlato sa Svjetskog prvenstva i tri zlata i bronzi sa Eurobasketa. Sada je u intervjuu za hrvatski "tportal" otkrio da nije siguran da bi ta njegova generacija da nije rastavljena pobijedila Sjedinjene Američke Države 1992. godine u Barseloni.

Ipak ono o čemu se malo priča je to da je Beograd trebalo da dobije organizaciju Svjetskog prvenstva 1994. godine i da je nakon toga zapravo selekcija Jugoslavije trebala da bude u punoj snazi tek 1996. godine na Olimpijskim igrama u Atlanti. A taj tim je možda i mogao da se dobije!

"Možda ne te 1992. godine, ali ljudi moraju znati da smo mi na osnovi svjetskog zlata 1990. dobili domaćinstvo SP-a 1994. U Beogradu je samo zbog tog turnira sagrađena Arena. To prvenstvo 1994. trebalo je da bude najava za Igre u Atlanti 1996. i ta priča zvuči mi puno objektivnija nego ona da bismo mogli da uradimo nešto 1992. U Atlanti sam imao 30 godina, Kukoč, Rađa i Divac 28, 29... Bili smo u punoj snazi, svako od nas već je imao puno iskustva, a o talentu i znanju da ne pričam. Tada je trebalo da pružimo svoj maksimum i upravo zbog toga neizmjerno mi je krivo što nismo dobili priliku da vidimo što bi se dogodilo", rekao je Paspalj.

Krajem osamdesetih bio je saigrač Dražena Petrovića u nacionalnom timu, a naravno da se sjeća gdje je bio kada je čuveni hrvatski košarkaš poginuo. Dražen je preminuo nakon saobraćajne nesreće u Njemačkoj, a neke stvari oko tog slučaja i dan-danas djeluju nevjerovatno. Da mu je selektor bio Duda Ivković on bi i dalje bio živ, tvrdi Paspalj.

"U Grčkoj, u Pireju. Upravo sam išao na trening. Kada sam čuo prve vijesti, nisam ih najbolje ni razumio, nisam shvatao šta čujem ili vjerovatno nisam želio da je to istina. Ali kada sam došao u klupski salon, sve mi je bilo jasno. Nisam mogao da vjerujem da se to događa. Kasnije sam saznao detalje. Dražen je u tom trenutku bio dio reprezentacije, imao je obaveze u reprezentaciji i kao dio tima morao je do kraja da ostane s ekipom. Neshvatljivo mi je da je otišao sam. Znam samo da ga Duda nikad ne bi pustio samog. Tu nema nikakve dileme. Sve ostalo je uticaj sudbine i to je teško objasniti. Nažalost, prerano nas je napustio. Ne znam šta bih više mogao da kažem. Prerano i baš glupo", rekao je Pasplaj.

(MONDO, Tportal)

