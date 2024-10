Žarko Paspalj za MONDO o "vječitima": Nije Zvezdi bilo lako, Partizan jedno mora da promijeni!

Crvena zvezda i Partizan jure doigravanje u Evroligi, a što se tiče ABA lige mnogi joj proriču kraj. O svemu tome za MONDO je pričao veliki Žarko Paspalj!

U novoj sezoni Evrolige Srbija opet ima dva predstavnika, a Crvena zvezda i Partizan se nadaju da će naprviti iskorak i ući u doigravanje ove sezone. Prije dvije godine su crno-bijeli ispali tek u četvrtfinalu i to u pet utakmica od Real Madrida, a crveno-bijeli su zamalo ušli u plej-in. Prošle sezone su rezultati bili slabiji, a kako to izgleda na startu ove sezone? Žarko Paspalj za MONDO kaže da mu se za sada dopada ovo što je vidio i od jednih i od drugih!

Timovi su se odlučili na drastično različite pristupe. Zvezda je nadogradila tim na nekim pozicijama koje su možda "škripale" prošle sezone, dok je Partizan okrenuo novi list i doveo praktično kompletan novi tim i da bi to sve profunkcionisalo sigurno je potrebno neko vrijeme.

"U svakom slučaju ono što se dešava kod Zvezde dešava se kod svakog tima. Pokušavaš da popraviš situaciju i da dovedeš još nekog igrača. Mislim da Zvezda ne pravi tako drastične promjene. Ovo što se Partizanu desilo posljedica je vjerovatno prošle godine, kao i sabiranja i oduzimanja. Na kraju krajeva finansijski aspekt pravljenja tima je strašno bitan. Oni su se odlučili za potpuno novi tim. Potrebno je tu vrijeme da to funkcioniše. Da li to može u mjesec dana? Nešto čisto sumnjam. Kako bi djelovala nadogradnja onih pozicija koje su ti problematične? To je jako teško riješiti zato što svi traže neke igrače i onda se tržište značajno smanjuje", objašnjava Paspalj na početku razgovora za MONDO.

PITAŠ KAKO MI TO IZGLEDA? SVIĐA MI SE!

Na konstataciju da su crveno-bijeli imali nešto lakši raspored na startu nije mogao da se složi, a i u porazu od Barselone u produžetku u četvrtom kolu je vidio neke dobre stvari na terenu. Jedino što brine jeste ta nezgodna povreda Džoela Bolomboja koja se desila u "Morači", u meču ABA lige protiv Budućnosti.

"Ako me pitaš kako to izgleda, meni se to sviđa. Da počnemo od Zvezde. Rekao si maloprije da su imali nešto slabiji raspored. Nisam siguran da je to bilo. Oni su imali Pariz, vrlo neugodni Pariz, vjeruj mi to se znalo i onda. Oni su se vratili sa 13 razlike, svaka im čast. Na kraju krajeva to im je bila snaga da idu dalje. Dobili su Fener na strani, to je velika pobjeda. Pa su igrali sa Barselonom na poen, rekao bih malo oštećeni, ali to je sve dobro izgledalo. Sad ulaze u jedan mali problem što im se povrijedio igrač na poziciji gdje nemaju baš adekvatnu zamjenu. Verovatno će pokušati nekoga da nađu i dovedu. Zvezda je dobra", ističe nekada legendarni reprezentativac Jugoslavije.

Sada smo vidjeli da je sa povredom Džoela Bolomboja Uroš Plavšič dobio minute u Evroligi, a čuli smo i trenera Janisa Sferopulosa da centar reprezentacije Srbije još nije spreman za ovaj nivo košarke. Nekada, kada je Paspalj ulazio na velika vrata to nije bilo tako...

"To moje vrijeme nije za poređenje, to je neka druga priča. Svakom igraču treba vremena da se nađe u nekom timu. U NBA ljudi promijene po tri ekipe, dok se ne snađu, a onda eksplodiraju u četvrtom i naprave čudo. U modernoj košarci i uslovima kakvi su danas normalno je da i to postoji. Vidjećemo koga će da dovedu Zvezda, ako taj čovjek bude sličnog kvaliteta kao Bolomboj, koji igra izvrsno, makar niko nije očekivao da će da igra ovako, mislim da Zvezda može da nastavi ovaj put."

TRI STVARI SU TI KLJUČNE, DODAJ SAD TOME I TROJKE!

Što se tiče crno-bijelih, nekadašnji krilni košarkaš Partizana teško može da prežali poraz od Virtusa u prethodnom kolu. Jedna stvar pogotovo muči tim Željka Obradovića, ali i za to ima lijeka.

"Partizan - žao mi je za meč protiv Virtusa, mislim da je to bila strašno bitna utakmica. Ali to dobro izgleda", rekao je Paspalj, pa ukazao na problem:

"Imaš hroničan problem, imao si ga i prošle godine - skok u odbrani. To je aspekt koji mora da se promijeni. Ne da bude bolji nego mora da se promijeni jer to donosi ogromnu razliku u igri i u odbrani i u napadu. Pa ćemo da vidimo. Ali da je to bolje, prijemčivije, da je ljepše da se gleda, jeste. Samo da se ispuni ona bitna stavka da se igra tako 40 minuta."

Lijek za trenutnu boljku postoji i vrlo je jasan - samo je potreban veliki rad.

"Skok u napadu je trening. Skok u napadu nije taktika. To je dio treninga. To je vježbanje, insistiranje, na stvarima. To se tako rješava. Pokojni Dejan Milojević je imao dva metra i bio je najbolji skakač Evrolige. Trening, trening, trening. To nije stvar da li razumiješ ili ne razumiješ akciju. To moraš da razumiješ. Ranije smo pričali da se pobjeđuje ako ispuniš tri bitne, ključne stvari za košarku. Da ne gubiš loptu, da pokupiš skok i da pogodiš penale. U zadnje vrijeme može da se ubaci i šutiranje trojki. Ali suština je to i na kraju se sve svodi na to. Ako ispuniš ova tri, ti ćeš biti tu u svakoj utakmici. Da li u pet, u tri poena ali ćeš biti tu. Ako pogodiš još nešto...", objasnio je Paspalj.

Dok Partizan čeka da se Ajzea Majk uključi na pravi način u igru ekipe poslije povrede koja ga je odvojila sa terena baš na startu sezone, Crvena zvezda je dovela Filipa Petruševa da pojača konkurenciju na tom mjestu. Deluje da je jako teško naći pravo rješenje na tom mjestu.

"Uvijek bilo! Dobra četvorka ti zlata vrijedi. U današnjoj igri gdje se šutira dosta trojki širenje terena ima ogromnu ulogu. Četvorka kao pozicija je bitna, a nema ih mnogo po Evropi. Toga što ima oni su potpisani već odavno. Ko nađe adekvatnu, sličnu tome, to je super stvar. Kao što nema ni petica. Ni prošle ni ove godine."

Za prognoze je još rano... Ali bi uskoro i moglo nešto da se vidi na duže staze.

"Ne mogu, to mogu da ti kažem recimo početkom decembra, kada prođe još četiri ili pet utakmica. Mislim da je sada mnogo rano. Olimpijakos je prošle sezone igrao mnogo loše do posljednjih deset utakmica i onda su otišli na Fajnal for. Između ostalog i kako je Efes uzeo jednu titulu. Tako da teško je procijeniti, još uvek ne mogu da procijenim", iskren je Paspalj.

ABA LIGA? TO MI LIČI NA FUDBAL, A TO NIKO NE ŽELI DA VIDI!

Ovih dana je pored Evrolige jedna od glavnih tema i ABA liga. Ne to ko kako stoji na tabeli i ko će uzeti titulu već da li će ABA uopšte postojati. Za Žarka Paspalja sve te priče nisu realne i on za regionalno takmičenje vidi samo bolje dane.

"Ja bih volio da me ljudi čuju, stvarno bih volio. Mislim da je to realna stvarnost budućnost za ABA ligu.Ovo je bio desetogodišnji ugovor, od 2015, a od 2015. do 2025. godine su se mnoge stvari izdešavale, ogromne stvari. Želja da to bude drugačije je potpuno bez razumijevanja i bez ideje sa nekim čudnim razlozima koji ne mogu da se objasne. Sa koje god strane da kreneš ta liga ima potencijala. Prvo da pravi neki novac koji će dobro doći i organizaciji i timovima, a drugo što se tiče kvalitetom. Sav kvalitet koji smo mi imali i svi ostali iz regiona smo imali iz ABA lige. Nisu izašli iz KLS-a iz hrvatske ili slovenačke lige. Svi aspekti su tu. Ja lično mislim da je to to, a čini mi se da predstojeće godine, ako se ništa drugačije ne desi, tek dolaze dobri dani, baš dobri dani", rekao je Žarko Paspalj i istakao da u lokalnim ligama ne vidi budućnost.

"Pojam KLS-a meni liči na fudbalsku ligu kod nas. Čini mi se da je to maksimum, a to sam siguran da niko ne bi volio da vidi. A drugo malo nostalgično ja jesam vezan za region. I normano da je kvantitet jednak kvalitetu. Ne skupljati se, nego se širiti. To je cilj i postulat razumijevanja ne samo košarke nego svih stvari. Moraš da imaš viziju i želju da to bude veće i bolje. Na kraju krajeva da je samo finansijski lakše je naći sponzora iz regiona nego iz jedne ove zemlje", zaključio je Žarko Paspalj na kraju intrvjua za MONDO.

Crvena zvezda i Partizan nastavljaju takmičenje u Evroligi, u duplim kolima. Crno-bijelima će u srijedu na noge doći Monako, dok će Zvezda putovati u Kaunas. Potom u petak crno-bijeli gostuju u Istanbulu Fenerbahčeu, dok Zvezda dočekuje Ergina Atamana i Panatinaikos. A onda se nastavlja ABA liga za vikend i jedno je sigurno - svako malo se u Beogradu igra vrhunska košarka. Uživajmo dok je tako!

