Izmijenjen Statut FS BiH, Vico Zeljković može ostati predsjednik i u trećem mandatu!

Skupština Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine je u subotu jednoglasno donijela važnu odluku koja se tiče mandata predsjednika krovne kuće bh. fudbala.

Naime, Statut FS BiH je usklađen sa Statutom UEFA, pa od sada predsjednik Saveza na toj poziciji može provesti tri uzastopna četvorogodišnja mandata, umjesto dosadašnja dva.

To u praksi znači da aktuelni predsjednik FS BiH Vico Zeljković na toj poziciji može ostati do 2033. godine, ukoliko dobije povjerenje Skupštine na izborima koji će se održati 2029. godine, prenio je "Kliks".

Ova odluka je donesena jednoglasno jer su svi prisutni delegati Skupštine na današnjem glasanju, njih 54, glasali za ovaj prijedlog.

Zeljković je na čelo FS BiH stigao na izborima 2021. godine, a u aprilu ove godine je dobio novi četvorogoišnji mandat.

Ukoliko se Zeljković kandiduje i pobijedi i na izborima 2029. godine, ostaće na toj funkciji do 2033. godine, a njegov nasljednik bi, shodno novom Statutu, mogao ostati na funkciji predsjednika FS BiH u periodu od 2033. do 2045. godine.

Takođe, usvojen je i prijedlog za proširenje Izvršnog odbora FS BiH od 2029. godine na 16 članova, kako bi jedno mjesto bilo rezervisano za ženu, što je takođe usklađivanje s UEFA standardima.

Na današnjoj sjednici donesene su još dvije izmjene u Statutu vezane za rad Izvršnog odbora. Izmijenjeni su članovi 37. 1. i 37. 3. a tiču se kvoruma na sastancima na kojima se donose odluke.

Tako je sada za donošenje odluke potrebno da sastanku prisustvuje 13 umjesto 12 članova, a na drugoj sjednici Izvršni odbor može pravovaljano donositi odluke ako je prisutno najmanje devet umjesto dosadašnjih osam članova.

STRANAC NA ČELU SUDIJSKE KOMISIJE?

Vico Zeljković je nakon sjednice novinarima istakao da sastav Komisije za sudije i suđenje još nije poznat, a mogao bi da bude i stranac na njenom čelu.

"Danas imamo sjednicu Izvršnog odbora u 13 sati. Danas nećemo usvajati komisije, jer još nismo definisali koji su to ljudi. Naravno da to moramo završiti brzo, pošto se bliži početak. Razgovaramo sa UEFA-om, zbog toga još nismo formirali ovu Komisiju. Vidjet ćemo u naredna dva-tri dana na šta će to izaći. Ako ne uspijemo riješiti za start nekog iz UEFA-e, krenut ćemo sa domaćim kadrovima. Ako bude bilo potrebe, a nadam se da neće, jer mislim da se polako fudbal diže, mi ćemo napraviti sastanak sa svim klubovima, da razgovaramo na sve teme. Treba biti pozitivan. Nema potrebe da se stvaraju neke priče prije nečeg što nije ni počelo. Zauzet ćemo čvrste stavove, neće biti popuštanja kao prethodnih godina i decenija. Čekamo još neke povratne signale. Ako krenemo sa strancem, to nije vječno, uvijek možemo izaći i vratiti našu komisiju. Nema razloga da se širi neka negativa, prije bilo čega što je počelo. Želim iskoristiti priliku da čestitam Zrinjskom na dobrom početku kvalifikacija, čestitam i Željezničaru na dobroj utakmici sa Koprom. Borac je doživio katastrofu, ali to je fudbal. Želim sreću i Sarajevu u drugom pretkolu. Vidjećemo kako će to ove godine izgledati u Evropi. Cilj saveza je da makar jedan klub uđe u grupnu fazu, a brzo očekujemo da to budu i dva", rekao je Zeljković, a prenijelo "Oslobođenje".

Stranac na čelo sudijske komisije bi mogao doći i nakon početka Premijer lige BiH

"UEFA na zahtjev ili molbu saveza razgovara da vidimo da li ima raspoloživog kadra. Što se tiče sastava komisije, tri ili šest članova, to je do Izvršnog odbora. I domaća komisija može imati tri člana. Da ne prejudiciramo, vidjećemo. Ako bude stranac, on bi bio šef sudijske komisije i delegirao bi sve i odlučivao, a komisija bi bila pomoć u nekim tehničkim stvarima. Iskreno, imao sam namjeru da to pokušamo završiti. Imali smo razgovore sa dva imena iz Evrope, nismo postigli dogovor jer oni imaju svoje druge poslovne obaveze. Nisu u mogućnosti vremenski da se prihvate tog posla, ali smo ostvarili mogućnost da nam pomognu jer vide da želimo to unaprijediti. Ako ne imenujemo stranca za početak, ne bi bilo iznenađenje da nakon nekog vremena dođe stranac i preuzme", dodao je predsjednik FS BiH.

PREVIŠE GALAME U DRŽAVI

Ne slažu se svi s idejom o ujedinjavanju Prve lige Republike Srpske i Prve lige Federacije BiH.

"U ovoj državi ima previše galame. Svi galame na sve, a treba raditi kontra, da se vodi dijalog i razgovara. Ja prvi imam svoj stav o svim temama, čvrst stav, ali mi on ne može ne dozvoliti da razgovaram sa drugima i da pokušavamo pronalaziti kompromisna rješenja. Naravno da je puno protivnika toga, ima ljudi i koji su za. Razgovaraćemo, pa ćemo vidjeti na šta će na kraju izaći", naglasio je Zeljković.

