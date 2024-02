Paspalj tri puta bio na ivici: Jedna riječ mu je spasila život, a jedva ju je izgovorio

Žarko Paspalj je sada operisan i urađena mu je ablacija srca, a ovo nije prvi put da ima ozbiljne zdravstvene probleme.

Loše vijesti javili su grčki mediji pošto je Žarko Paspalj umjesto na dodjeli nagrada tamošnje "Gazete" završio na operacionom stolu! On je u jednoj beogradskoj bolnici morao da bude podvrgnut operaciji srca, a beogradski mediji navode da mu je urađen zahvat koji se zove ablacija.

Prema navodima "Gazete" Paspalj je stabilan i samo je iz predostrožnosti zadržan u intenzivnoj nezi, a nažalost kada je 58-godišnji bivši košarkaš u pitanju razloga za predostrožnost ima napretek.

Do sada je Žarko Paspalj preživio dva srčana i jedan moždani udar, a posebno mu je kritična bila 2005. godina. Tada je u razmaku od četiri mjeseca doživio dva srčana udara, prvi u martu, a drugi u julu. Oba puta je probleme sa srcem imao baveći se rekreativno sportom. Prvi srčani udar je doživio kada je igrao mali fudbal, a drugi poslije partije tenisa sa prijateljima.

SREĆA PA SAM BIO MLAD!

"Ako je išta dobro u svemu tome, jeste to što sam infarkt dobio rano, kada je organizam bio jak i sposoban da se izbori. Bilo je i nečeg lošeg, jer nikad u karijeri nisam bio povrijeđen, niti sam propustio utakmicu, pa mozak ne prihvata da može nešto loše da ti se dogodi", pričao je svojevremeno Paspalj u intervjuu za "Vreme".

Izvukao je neke lekcije iz svega što mu se dešavalo prije više od dvije decenije, mada mu nije bilo lako. Morao je da promijeni navike i prije svega izbjegava stres i nerviranje. "Prije svega zbog mog neprihvatanja bolesti, liječenje nije bilo kratkotrajno, kako je trebalo, nego je potrajalo dvije godine. Tek poslije sam shvatio da baš tako i ne može i da moram da promijenim određene navike. Sada sam za nijansu manje tvrdoglav i spremniji da se, ako nešto ne prija, sklonim ili uradim nešto za sebe. Sve aktivnosti sam sveo na mjeru koja mi prija. Ako mi nešto izaziva nelagodnost, pokušam da bježim od toga. I da radim stvari koje mi prijaju. Trudim se da se što manje nerviram i da pazim na ono šta mi govori organizam", istakao je on.

TO MI JE MNOGO DONIJELO U SPORTU, ALI...

Gostujući na RTS-u objasnio je detaljjno kako izgleda kada doživite srčani udar. U vrijeme kada mu se to dogodilo nije znao da prepozna simptome. "Osjetiš ipak nešto što nije uobičajeno, znači krene grebanje po, recimo, grudima, neke neprijatne nelagodnosti, neko znojenje, mimo sportskog, teško je to prepoznati i onako, što bih ja rekao, mala snaga, ali nije uobičajena mala snaga, nije umor, nego nešto potpuno drugačije. E sad, kako čovjek to da prepozna, ja, svakako, nisam. Konstatovali su srčani udar, jednostavno sam proveo nekih, ne mogu više ni da se sjetim, sedam, osam, deset dana u bolnici", rekao je Paspalj i dodao da su mu ugradili dosta stentova.

Nije promijenio navike, nastavio je starim tempom i sa starim navikama, pa je samo nekoliko mjeseci kasnije doživio drugi srčani udar. Poslije toga je zaista morao nešto da mijenja.

"Prihvatanje da se nešto toliko ozbiljno dešava išlo mi je jako teško. Inače, ta karakterna osobina koja se zove tvrdoglavost, koja mi je mnogo pomogla u sportu, u ovom slučaju je bila krajnje kontraproduktivna. Toliko je toga bilo, vrlo je bitno da se dešavalo uvijek kada je sport u pitanju i sad malo po malo, svaki put kad se desi srčani udar, srce doživljava i neke šokove i ožiljke i samim tim malo po malo slabi", istakao je veliki šampion.

A ONDA... NAJGORA EPIZODA!

"Nisam imao strah. Opet nešto po terenu, bacali lopte i onda mi se desila, vjerovatno, najgora epizoda. To se zove ventrikularna tahikardija i samo mogu da zahvalim Bogu koliko su me brzo prevezli sa Kalemegdana u Urgentni centar da preživim", priča Žarko Paspalj koji ukazuje da je važan faktor rizika genetika. "Krv, to je genetska predispozicija, pretpostavljam i pokojni otac i pokojni brat i pokojna majka su imali identične probleme ili neko od njih. Jednostavno, prave se plakovi, trombovi, to se začepi, drži neko vrijeme, otpusti ili se ne otpusti, pa moraju da se stavljaju stentovi", objašnjava Paspalj.

Nije tu bio kraj njegovim problemima. Bila je 2017. godina kada je bio na proputovanju po Americi i prilikom posjete njegovom velikom prijatelju i bivšem treneru Gregu Popoviču doživio je moždani udar. Na vrijeme je i adekvatno zbrinut, a poslije rehabilitacije mogao je da se vrati u Srbiju. Tokom oporavka ga je posjetio i nekadašnji saigrač iz reprezentacije i Partizana, tadašnji generalni menadžer Sakramento Kingsa Vlade Divac.

"Jedno jutro, odnosno pred jutro, probudim se, neki mi je čudan osjećaj, da ne kažem, nije mi baš svejedno, još uvijek ne kapiram, još uvijek mi nije jasno šta se dešava, ali shvatam da se nešto dešava. Budim se poslije nekoliko sati spavanja, već tad vidim da mi nije nešto u redu sa rukama, malo se teže oblačim i u tom momentu shvatam da ne mogu da pričam, jednostavno priča mi se ugasila. Da je bilo neprijatno, bilo je krajnje neprijatno, ali prođe, prođe na kraju krajeva, nastaviš da živiš, vratiš se nekim okolnostima, trudiš se opet da budeš agilan", rekao je Žarko Paspalj o toj neprijatnoj epizodi.

JEDNA RIJEČ MU SPASILA ŽIVOT!

Tada se obukao, sišao do hola i uspio je jednom od prijatelja da kaže samo jednu riječ - "stroke", što za engleskom znači šlog. Na kraju je poslije dva mjeseca uspio da progovori i to uz pomoć logopeda. Ostavilo je to trajne posljedice jer je kasnije govorio kako mu se pravi osjećaj u ruci i nozi nikada nije vratio.

"Počeo sam da pušim sa nekih trinaest i po, četrnaest godina, mnogo prije nego što sam ušao u bilo kakve ozbiljne sportske vode i verovatno sam čovjek koji je išao na sve moguće metode, od hipnoza, sve živo. To već prelazi u jednu određenu šalu i te šale se, što kažu, pripovijedaju", pričao je Paspalj o poroku koji ga trenutno najviše muči i utiče mu na zdravlje.

Sada je prema navodima medija dobro i samo je zbog predostrožnosti i ranijeg zdravstvenog stanja zadržan u bolnici. Nadamo se da će što prije potpuno ozdraviti i da će se vratiti kući.