I da si Željko Obradović, moraš na intervju! Aco Petrović: Dejan Milojević je otvorio ta vrata

Koliko je veliki i uspješan bio Dejan Milojević? Poslušajte šta su o tome govorili Petrović, Paspalj, Dončić...

Izvor: YouTube/ABA Liga j.t.d/MN Press

Smrt srpskog trenera Dejana Milojevića i dalje je bolna i ipak najaktuelnija tema u košarkaškom regionu. O tome je bilo riječi i u podkastu ABA lige, "Admiralbet ABA talks", u kojem su se domaćin Edin Avdić i gosti Aco Petrović, Žarko Paspalj i Saša Dončić oprostili od velikog Miloja.

"Nakon tog tragičnog događanja, logično je da masu tih stvari izlazi na vidjelo. Dejan je jedan od rijetkih koji nema apsolutno nijednu mrlju iza sebe, nikad nije bio u konfliktim situacijama, svi mi kao treneri, kao sportisti, dolazimo u konfliktne situacije, ali njemu se to nikada nije desilo. On je uvijek bio nasmijan čovjek, dao je savjet svima i meni je lično bilo jako dobro i mislim da Skupština ABA lige kao prvu tačku treba da izgleda da se nagrada MVP ABA lige nazove po Dejanu, jer je tri puta to bio. Iskreno saučešće porodici, svima koji su radili sa njim. I toliko je veliki broj igrača koji su radili sa njim, da je to nepojmljivo."

Nekadašnji reprezentativac SFR Jugoslavije i bivši selektor Hrvatske uvjeren je da bi Milojević ostvario svoju veliku želju da postane selektor Srbije. "Žao mi je. Njegov konačni cilj bio je da postane selektor Srbije, prije ili kasnije bi se to desilo i žao mi je što zbog ovog tragičnog čina do toga nije došlo,"

Iako je Milojević odbacivao ideju da je on "napravio" Nikolu Jokića, Petrović tvrdi da mu je pružio veliku podršku i dao važne lekcije. Takođe, govorio je i o Miloju kaoi igraču i kao treneru. "Nikola je bio par puta na raskršću, a Dejan je bio tu da ga pogura ka pravom putu. U modernoj košarci pričamo o 'undersize' petici, a Milojević je prije 25 godina, debelo prije vremena, bio savršen 'undersize' centar. Imao je 195, 196 centimetara, ali imao je igru na niskom postu, otvarao reket, rješavao..."

"Znaš da su u NBA ligi svi klubovi rigidni što se tiče odabira trenera, da Željko Obradović mora na intervju. Ali kad shvate da je to već formirana ličnost starijeg trenerskog profila, onda vidiš da nisi tako blizu tom poslu. A, Dejan je otvorio taj put. I sasvim sigurno, da nije radio karijeru ovdje, za par godina bio bi možda u prilici da postane NBA trener. Ali, kad tačno gledaš čovjeka i ono što je govorio, fascinantno mi je da je sa zadovoljstvom živio dan za dan, živio na svakom treningu, za svakog igrača koga je učio... Svima koji smo u ovom sportu ta slika bi trebalo da ostane."

Saša Dončić, bivši Milojevićev rival na terenu i otac Luke Dončića, takođe je bio blizak sa srpskom legendom. "Imao sam čast da sam igrao protiv njega, čak smo se i družili kad smo se posljednji put vidjeli u San Francisku, bio je čovjek za koga je djelovalo da je i bez najmanjeg problema. Uvijek pozitivan, dobro nastrojen... Izašao je iz tvrde, balkanske škole, ali imao je američki šmek i imao je odličan osjećaj za mlade igrače. U Megi je napravio veliki broj igrača, vodio ih je na pravi put, znao da bude i tvrd i šmeker. Da im pokaže nježnost, da im bude i otac i trener."

Koliko je teško pojaviti se tamo kao trener? "Pričao sam jednom prilikom sa (Nevenom) Spahijom i interesovao me je taj sistem i kao što kaže Aco, oni više vole da dobiju nedefinisanog trenera, da ga uče i usmjeravaju kako žele. Spahija mi je rekao da su tu godine i godine... Stvarno moraš da kreneš sa najnižih nivoa i mnogo je tu analize, skautinga da bi došao u drugi red pomoćnika. Koliko znam, Milojević je bio u prvih šest pomoćnika Stiva Kera u Golden Stejtu. Mislim da je trenerima mnogo teže da dođu u NBA nego igračima."

Žarko Paspalj je isto pitanje pitao svog nekadašnjeg trenera iz NBA lige i decenijama velikog prijatelja, Grega Popoviča - za mnoge najvećeg svih vremena. "Pitao sam Grega da li mogu naši treneri da budu tamo, rekao mi je 'svakako da mogu'. Ali mislim da je ta jezička barijera jako bitna. Kad malo pogledaš šta i kako, kako bi se Željko uklopio sa svojim engleskim, pokojni Duda, da ne kažem Pešić? Kako se ti uklopiš, a da ne budeš zabava igračima u ozbiljnom poslu? I naravno, način na koji razmišljaju, jer dolaziš sa potpuno drugom filozofijom koju bi trebalo da primijeniš na perfektnom jeziku od koga si daleko", završio je Paspalj.

Ovog ponedjeljka u Štark areni igra se jedna od najemotivnijih utakmica ove sezone, Partizan - Mega i počela je tužnom slikom, Milojevim dresom iz Partizana postavljenim na zlatnoj stolici u prvom redu kraj terena.