Miško na ivici suza zbog Miloja: Kao da su se košarkaški bogovi dogovorili...

Poznati srpski košarkaš i trener Dejan Milojević preminuo je prošle nedelje u 47. godini, a njegov dobar prijatelj i agent Miodrag Ražnatović gostovao je danas na RTS-u i tom prilikom je rekao da i dalje ne može da vjeruje šta se desilo.

"Mi smo sarađivali 20 godina, imao sam nažalost negativne informacije i prije nego što su otišle u etar. Period prilagođavanja je bio jako kratak, sve je bilo šokantno za mene, potpuna nevjerica. I dalje nisam svejstan te činjenice da ga nema. Sve čekam da kad se završi sezona da će se pojaviti, imali smo dogovor da se vidimo za dvadesetak dana u Njujorku, pa još nisam svjestan tragedije koja se dogodila", kazao je Ražnatović.

Na današnjoj utakmici ABA lige između Partizana i Mege, Milojeviću će biti odata posljednja počast, na šta je Ražnatović skrenuo pažnju:

"Gotovo je nevjerovatno da se to dogodilo kada je raspored ABA lige da igraju timovi koji su obilježili igračku i trenersku njegovu karijeru. Pa onda igraju Mega i Budućnost, jedini klubovi kojima je bio trener u Evropi. Kao da su se košarkaški bogovi dogovorili da to bude tako za njega. Biće ovo prilika da se oda pošta čovjeku koji je puno uradio za Megu i Partizan".

Ražnatović je ispričao i do sada nepoznatu informaciju o tome kako je Milojević uopšte stigao u Megu, u kojoj je kao trener čak proveo osam godina:

"Iskreno, u košarci imate dvije vrste igrača; one koji tokom karijere znaju da će biti treneri, kao recimo Luka Pavićević i one druge poput Milojevića kojima to nikad nije palo na pamet. Nakon završetka igračke karijere zbog povrede koljena, Dejan je imao period u kome je bio ni na nebu ni na zemlji. Sport mu je nedostajao, nije počeo nešto drugo, a pošto ga ja volim i izmislio sam za njega mjesto tim-menadžera u Megi. Kada se vratio Vukoičić i ekipa nije dobro reagovala jer se navikla na Dejana, pa sam se nalazio u teškoj situaciji i nisam mogao da smijenim Vukoičića zbog rezultata, dok je tim želio Dejana. U životu moraš da imaš i sreće da se nešto dogodi. Zvezda je izgubila dva meča u tri dana i dovela je Vukoičića umjesto Lazića, pa se otvorio prostor da Milojević postane trener Mege. Mega za sebe kaže da je mali veliki klub, a do njega je bila mali klub", naglasio je poznati agent.

Prema njegovim riječima, Milojević je imao jedinstven trenerski put jer je u posao ušao "nepripremljen i učio je usput", tako da je ono što je postigao - da je došao do NBA lige i osvojio šampionski prsten - posebno impresivno:

"Za razliku od većine trenera, nije imao ego, htio je da uči, pa je recimo zvao Trifunovića i Džikića na treninge. Postao je sjajan trener i stigao do Golden Stejta sa kojim ima titulu i to će ostati zauvijek na papiru. Na papiru neće ostati da doza poštovanja prema njemu u Golden Stejtu premašuje poziciju koju ima jer jednostavno, osvojio ih je neposrednošću, uvijek kaže šta misli, pa je imao i drugačije mišljenje od Stiva Kera što se treneru i sviđalo. Svi su tužni i najbolji dokaz za to je kako se NBA liga oprostila od njega. To nije na nivou trećeg ili četvrtog trenera NBA tima. Ako nešto može da me čini zadovoljnim je da je NBA liga prepoznala njegovu veličinu", zaključio je Ražnatović.

