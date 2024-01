"Kad se malo zagledate u ovu Dejanovu sliku... "Protojerej Nikola Pejović: To je osmijeh koji pobjeđuje smrt

U Podgorici služen molitveni pomen Dejanu Milojeviću.

Izvor: Instagram/sabornihrampodgorica/MN Press

U Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici odslužen je molitveni pomen preminulom srpskom treneru i legendi KK Budućnost, Dejanu Milojeviću. Srpski trener je preminuo u srijedu u Americi od posljedica snažnog srčanog udara, a molitveni pomen odslužen mu je u petak, na Bogojavljanje.

"Na poziv navijača Partizana i Budućnosti, u podgoričkom Sabornom hramu okupio se veliki broj ljudi da daju počast i pomole se za pokoj duše preminulog Dejana Milojevića, čiji život je bio svjedočanstvo o velikim ljudskim i sportskim kvalitetima kojima je Dejan bio izuzetno bogat i prepoznatljiv u cijelom svijetu, a koji je ostavio dubok trag i u Podgorici, u kojoj je proveo svoje igračke a kasnije trenerske dane, a koju je nazivao drugom kućom, kako je često isticao", objavio je Boris Musić, administrator i urednik medijskih platformi Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici i službenik Mitropolije crnogorsko-primorske.

Molitveni pomen odslužili su protojerej Nikola Pejović, starješina Hrama, protojerej Branko Vujačić i jerej Velimir Bugarin. Nakon odsluženog pomena za pokoj duše Dejana Milojevića, svim okupljenima obratio se starješina Sabornog hrama u Podgorici, protojerej Nikola Pejović.

"Neka bi Gospod dušu našeg Dejana upokojio u mjestu gdje nema ni bola ni tuge ni uzdisaja, neka onu radost koju je on svjedočio i ovaj osmijeh koji nije od ovoga svijeta, kad se malo zagledate u ovu sliku, vidjećete da ovaj osmijeh pobjeđuje i smrt i da ovaj osmijeh znači da čovjek nije stvoren samo za smrt i prolaznost, već za život vječni i neprolazni. Mi ćemo se sjećati njegovih velikih košarkaških i sportskih dometa, ali ćemo se sjećati i njegove ličnosti i truditi se da to sjećanje nikad ne zaboravimo i da nikad ne zatamni u našem umu i našem srcu, ali se i pomolismo za ono što je najvažnije za svakoga čovjeka, a to je da nas Bog vječno pamti i da uđe i on i mi zajedno sa njim u vječno Božije pamćenje", rekao je protojerej Nikola Pejović.

Dejan Milojević proveo je sjajne igračke dane u Budućnosti, čiji dres je nosio najduže u karijeri, četiri godine (2000-04), a taj klub bio je posljednji koji je samostalno vodio (u sezoni 2020/21), prije selidbe u Ameriku, u stručni štab Golden Stejt.

