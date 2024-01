Nenad Miljenović otkrio: Jednu Milojevu poruku vrtio sam bezbroj puta - neprekidno je to ponavljao

Bivši srpski plejmejker Nenad Miljenović podijelio je svoje uspomene na Dejana Milojevića. Poznavali su se godinama, bio mu je trener i pazio je o njemu i poslije karijere.

Nekadašnji srpski košarkaš Nenad Miljenović otkrio je detalje svog prijateljstva sa Dejanom Milojevićem, velikanom srpske košarke koji je iznenada preminuo u 47. godini u Americi, kada je u utorak doživeo težak srčani udar. On je nekad talentovanom plejmejkeru bio trener u Megi i prije nekoliko godina do njega je stigla informacija da Miljenović planira da ostavi košarku.

"Radio sam sa Dejanom u tri navrata i te 2019. godine imao sam problem sa povredom i zato sam i prestao da igram košarku. Radili smo zajedno i Dejan je pokušao da mi pomogne. Na ljeto 2020. godine, kada je bila situacija sa kovidom, Dejan me je pozvao i već sam bio otišao iz Mege, nekoliko mjeseci nismo bili u kontaktu. Rekao mi je 'Čujem da hoćeš da prestaneš da igraš, nemoj molim te, ti si u pet najtalentovanijih igrača koje sam trenirao u životu, gledaj da poradiš na tijelu, nije taj problem tako strašan, možeš malo i bez šuta, snaći ćeš se, ali ne odustaj, gre'ota je da odustaneš'", rekao je Miljenović gostujući u emisiji "NBA arena" na TV Arena sport.

Miljenović je jedan od mnogih igrača koji ističu ljudsku, sjajnu stranu Dejana Milojevića, koji je čak osam godina oblikovao Megine talente kao šef stručnog štaba. "Mislim da je stvarno vodio računa o ljudima sa kojima je radio i taj poziv me je obradovao zaista, nastavio sam da igram, ali sam mu rekao da sam sve bliži odluci da završim, jer se psihički mučim, a ne fizički".

Jedna rečenica mu je ostala posebno urezana u pamćenje. "Vraćao sam nekoliko puta rečenicu koju mi je rekao 'Šone, život je mnogo lijep'. Vraćao sam tu rečenicu mnogo puta posljednjih godina u teškim periodima. I evo sad kada se ovo desilo... Ta rečenica dobija potpuno drugu dimenziju. Volio je život, neprekidno to ponavljao. I ako smijem tako da kažem, njegova zaostavština najveća će ostati taj njegov uticaj na ljude. Oni koji su živjeli i radili sa Dejanom Milojevićem živeće dok smo mi živi i biće sa nama".

Dejan Milojević bio je trener Mege od 2012. do 2020, potom je u sezoni 2020/21 sjedio na klupi Budućnosti, a onda je u Golden Stejt Voriorsima postao asistent Stivu Keru. I već sljedeće sezone stigla je i NBA titula u San Francisko. Govorio je Miljenović o tome šta su Amerikanci zapravo prepoznali kod Miloja i šta jedino nije tolerisao.

"Dok je Dejan bio u NBA, i Stiv Ker je pričao o tome da ne želi ljude koji hoće da tu što prije napreduju, već da želi ljude koji su srećni što svakog dana dolaze na posao, da rade sa ljudima, da se druže... Dejan je idealan čovjek za to, zato je toliko dugo i ostao u Golden Stejtu, a vjerujem da mu se zato i karijera tamo produžila, s obzirom na to koliko je ostao tamo. Bio mi je trener, prošli smo kroz neke mnogo lijepe i mnogo teške situacije, to je sve što sport nosi, pobjede i poraze. Znam koliko je bio ljut na nas kada energetski nismo bili na dobrom nivou. Kako na treninzima, tako i na utakmicama. Pričamo o čovjeku koji je sa 198 centimetara bio jedan od najboljih igrača na unutrašnjim pozicijama, kako u Evropi, tako i na reprezentativnom nivou, a napraviti takvu karijeru, sa takvim fizičkim predispozicijama... To samo govori o karakteru i volji tog čovjeka. Nama koji smo bili selektirani po talentu uporno je zamjerao kada taj voljni momenat nije bio dovoljno dobar. Napadački si mogao da probaš šta god poželiš, nije zamjerao ni loš šut, ni loš pas, ali kada dio vezan za karakter i volju nije prisutan, ne pričate istim jezikom. Onda ne može da radi sa tobom i onda vidite i njegovu drugu stranu, koja je morala da postoji da bi vaspitao igrača na pravi način, jer ih to čeka, ne samo u sportu, već i u životu".

"Bio je baš unikatna osoba, po svim svojim kvalitetima koji sada nisu tako česti. Nasmijan, pozitivan, otvoren, a na zemlji. Svi ga pamte po dobroti, ali bio je izuzetno ambiciozan i sposoban čovjek. Kroz čitavu karijeru išao je kroz velike klubove i svojim kvalitetom uspio je da napravi sebi život i posao onako kako on hoće. Djeluje lako, ali zapravo jako mali broj ljudi to može da uradi u košarci, i na igračkom i trenerskom nivou, a to je uspio zahvaljujući svojim sposobonostima".