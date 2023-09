"ABA liga mora da opstane, ne možemo sami!" Žarko Paspalj: Naš problem je drugi, postoji već 15 godina

Čuveni kapiten komentarisao je izjavu selektora Pešića poslije osvajanja Mundobasketa.

Izvor: MN PRESS

Legenda srpske košarke i čuveni kapiten reprezentacije Žarko Paspalj rekao je u intervjuu za "Kurir" da nije saglasan sa izjavom selektora Svetislava Pešića da ne postoji održivi sistem u našoj košarci, da bi da bi ABA ligu trebalo ugasiti, kao i drugu ABA ligu...

"Mislim da izjava nije primjerena momentu u kojem se nalazi reprezentacija, osvojili smo srebro, napravili jedan odličan rezultat i nije vrijeme da se priča o problemima. Pešić je govorio o sistemu, mislim da nije problem u sistemu, jer on je isti za sve. Problem je u klubovima i on postoji već 15 godina, nije od juče. Osnovni faktor pravljenja igrača su klubovi, ali kada se u njima loše radi, nije ni čudo što dolazimo do problema da dosad nismo imali rezultate u mlađim kategorijama. Pozitivna stvar je prvo mjesto koje je juniorska selekcija osvojila sad u Nišu, ali bez osnovnog rada i sistema u klubovima, neće biti ni igrača", rekao je nekadašnji NBA as.

Prema njegovom mišljenju, regionalno takmičenje ABA liga mora da opstane.

"Jadranska liga mora i treba da postoji, mi nemamo ni kvantitet ni kvalitet da sami napravimo takvo prvenstvo. Postoji prva i druga ABA liga, što daje mogućnost i manjim klubovima da se takmiče na jednom višem nivou. Mislim da ta Pešićeva izjava ima veze s nekim neraščišćenim odnosima između klubova. Jadranska liga postoji već 23 godine i nastala je u vremenima u kojima su odnosi između zemalja učesnica bili mnogo zategnutiji nego sad".

Paspalj je kazao i da razumije to što su "vječiti" rivali, Partizan i Crvena zvezda, u konstantnim borbama za što bolji rezultat i da to dovodi i do manje minutaže za domaće ili mlade igrače, odnosno do većeg broja stranaca među "vječitima".

"Oni samo jure rezultat, jer to se od njih uvijek traži i na neki način podrazumijeva. To su klubovi koji imaju velike armije navijača i kada nemaju rezultat, onda dolazi do nezadovoljstva, a ljudi u tim klubovima dolaze u nezavidnu poziciju. Ja se ne sjećam da su u mom vremenu Zvezda i Partizan pravili igrače, jesu, naravno, ali tu se prvenstveno juri rezultat. Dovode se igrači sa strane koji mogu odmah da donesu kvalitet, tako da je to malo nezahvalna pozicija, gdje se s jedne strane od njih uvijek zahtijeva rezultat, a pored toga, traži se i da izbace nekog mladog igrača", rekao je Paspalj.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!