Jorgos Barcokas otkrio: Filip Petrušev lično tražio da se vrati u Zvezdu!

Jorgos Barcokas je progovorio od dolasku Filipa Petruševa na pozajmicu u Crvenu zvezdu.

Filip Petrušev je ponovo u Crvenoj zvezdi, došao je na jednogodišnju pozajmicu iz Olimpijakosa, a sada se o njegovom odlasku iz Pireja oglasio i Jorgos Barcokas. Iskusni trener Olimpijakosa otkrio je da je pozajmica bila velika želja samog igrača jer je smatrao da će igrati više i imati bitniju ulogu u Beogradu.

"Želim Petruševu svu sreću. Pozajmica je bila njegova želja jer vjeruje da će imati više minuta i veću ulogu u Crvenoj zvezdi", rekao je Jorgos Barcokas, a tako nešto smo mogli da čujemo i kada se o ovom transferu oglašavao agent krilnog centra Srbije Miodrag Ražnatović.

Sam Petrušev nije zatvorio vrata kluba sebi, ne samo tako što je došao na pozajmicu već i pošto je javno rekao da planira da se vrati u redove Olimpijakosa. "Nije zbogom, već vidimo se kasnije! Uvijek ću navijati za crveno-bijele, moje saigrače, trenere i čitav stručni štab. Posebno hvala predsjednicima Angelopulos za sjajan odnos i to što su razumjeli moju situaciju", napisao je Petrušev na svom instagram profilu.

Što se tiče Crvene zvezde, meč sa Real Madridom u Španiji će igrati bez svog povratnika, a poslije teže povrede Džoela Bolomboja trener Janis Sferopulos je tražio baš Petruševa kao alternativu. "Igramo bez Džoela, a kako sam rekao prošle nedjelje nismo bili na tržištu ali sada je ova povreda bila okidač. Sve vrijeme smo pratili tržište da bismo bili spremni za neočekivani i nažalost to neočekivano se desilo. Kao što sam rekao za nas je okidač bila Džoelova povreda i mislim da je naš menadžment pokazao sjajnu reakciju kada su počeli pregovori o Petruševu. Mogu da kažem da smo u posljednjim koracima da to završimo sa Olimpijakosom. Očekujemo da je spreman, treba mu nekoliko dana da nauči sistem, odbranu i napad , ali biće odmah u našem sistemu. Bitno je imati domaće igrače, gdje god dođem pokušavam da imam najbolje igrače iz te države. Veoma sam srećan što je Filip sa nama i mislim da je on igrač koji će nam pomoći da postignemo ciljeve", rekao je Sferopulos na posljednjem treningu pred Real Madrid.

