"Novače, znate da ste upravo prestigli Rafu Nadala?": Evo kako je Đoković reagovao na pomen Španca!

Novak Đoković prestigao je Rafaela Nadala u broju pobjeda na Masters turnirima.

Izvor: Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia / Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press

Novak Đoković pobijedio je Argentinca Uga Karabeljija, plasirao se u 4. kolo Mastersa u Majamiju i ispisao istoriju tenisa. Od ove nedjelje uveče Srbin je apsolutni rekorder u broju trijumfa na turnirima Masters serije, jer je upravo prestigao penzionisanog Rafaela Nadala. Sada je 411:410 za Srbina protiv Španca.

"Iskreno, nisam razmišljao o tome prije meča, ali naravno da je čast imati još jedan rekord oboren. To je uvijek ulog i uvijek imam za nešto da se borim i svakako me motiviše", rekao je on na terenu u Majamiju.

Ovako sada izgleda vječna lista rekodera u pobjedama na turnirima Masters 1.000 serjie.

Novak Đoković - 411 Rafael Nadal - 410 Rodžer Federer - 381 Endi Marej - 230 Andre Agasi - 209

Šansu da poveća prednost na "vječnoj listi" Novak će imati u utorak, protiv Lorenca Muzetija. U prva dva meča je praktično ostvario identične pobjede.

"Počeo sam veoma dobro, poveo sam 6:1, a onda se zakomplikovalo u drugom setu. Brejknuo sam ga, vratio je brejk, onda smo 'obarali ruke'. Imao sam šanse na 4:4, ali ušlo je u taj-brejk i kao i prije dva dana dobro sam servirao i taj-brejk je prošao perfektno".

Novak je u Majamiju u prva dva meča pobijedio Australijanca Rinkija Hidžikatu (6:0, 7:6), a potom i Argentinca Kamila Uga Karabeljija (6:1, 7:6). Sa druge strane, Muzeti je stigao do 4. kola pobjedama protiv Francuza Kantena Alisa poslije preokreta (3:6, 7:6, 7:5), kao i Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima (4:6, 6:2, 6:3).

